Шигер: Надо смело сыграть против России и ничего не боятся

Полузащитник сборной Венгрииподелился мнением о предстоящем матче четвертого тура Лиги наций против сборной России.

«Мы не ставим перед собой задачу выйти в лигу А сейчас. Мы готовимся к следующей игре.

Если мы сможем победить, ты пройдем этот шаг и будем готовиться к следующим матчам.

Если посмотреть на игру сборной России, команда играет в агрессивной манере, у них есть много хороших футболистов.

Надо опереться на чувство уверенности, обретенное в последних матчах. Сильные стороны нашей команды становятся все более очевидными.

Надо смело сыграть против России и ничего не боятся», — приводит слова Шигера пресс-служба УЕФА.

На данный момент российская команда набрала семь очков и возглавляет турнирную таблицу группы 3 Лиги В.

Венгерская сборная, имея в активе шесть очков, занимает второе место. 0