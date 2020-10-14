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    Шигер: Надо смело сыграть против России и ничего не боятся

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    Полузащитник сборной Венгрии Давид Шигер поделился мнением о предстоящем матче четвертого тура Лиги наций против сборной России.

    Давид Шигер
    Давид Шигер

    «Мы не ставим перед собой задачу выйти в лигу А сейчас. Мы готовимся к следующей игре.

    Если мы сможем победить, ты пройдем этот шаг и будем готовиться к следующим матчам.

    Если посмотреть на игру сборной России, команда играет в агрессивной манере, у них есть много хороших футболистов.

    Надо опереться на чувство уверенности, обретенное в последних матчах. Сильные стороны нашей команды становятся все более очевидными.

    Надо смело сыграть против России и ничего не боятся», — приводит слова Шигера пресс-служба УЕФА.

    На данный момент российская команда набрала семь очков и возглавляет турнирную таблицу группы 3 Лиги В.

    Венгерская сборная, имея в активе шесть очков, занимает второе место. 0

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