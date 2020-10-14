ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЗвезды на халяву. Месси, Рамос, Агуэро и другие будущие свободные агенты
  • 20:49
    • Шунин, Смольников и Дзюба выйдут в старте сборной России на матч с Венгрией
  • 22:49
    • Четыре футболиста «Пармы» заразились коронавирусом
  • 22:20
    • «Спартак» в овертайме проиграл «Барысу»
  • 22:11
    • «Автомобилист» возглавил Восточную конференцию
  • 22:02
    • СКА одержал выездную победу над «Сочи»
    Все новости спорта

    Нойер: У Германии все еще есть шанс одержать победу в этой группе

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии Лига наций Сборная Швейцарии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал результат домашнего матча Лиги наций против Швейцарии (3:3).

    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер

    «Если матч закончился со счетом 3: 3, для обоих вратарей это была не самая лучшая игра. Мы начали матч не очень здорово, но в итоге смогли взять игру под свой контроль.

    Мы обыграли Украину, и, учитывая, что Испания сегодня проиграла, у нас все еще есть шанс одержать победу в группе», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

    Германия набрала шесть очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А, Швейцария, имея в активе два очка, занимает четвертое место. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уступит ли сборная России венграм лидерство в группе?
  • Россия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Французы дадут бой хорватам на чужом поле
  • Хорватия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Италия снова выиграет у разваливающихся Нидерландов?
  • Италия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.48
  • Экспресс дня 15 октября
  • Завтра в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дюрен — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  3.68
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Портленд Тимберз
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Сан-Хосе Эрткуэйкс
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер Майами — Атланта Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Йорк Ред Буллз
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры