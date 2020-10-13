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    Миранчук: Плотный график? Главное — настрой и умение правильно восстановиться

    Футбол Сборная России Футбол России Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Полузащитник сборной России Антон Миранчук рассказал о том, как игроки справляются с большой физической нагрузкой в условиях плотного графика матчей.

    Антон Миранчук
    Антон Миранчук

    «Тут самое главное — уметь правильно восстанавливаться. В этом нет ничего такого, все когда-то играли через два дня, третий матч — на четвертый день.

    Поэтому не вижу в этом большой проблемы. Главное — настрой и умение правильно восстановиться, и всё будет нормально», — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

    В среду, 14 октября, российская команда сыграет в Лиге наций со сборной Венгрии.

    Напомним, 11 октября российские футболисты сыграли вничью с командой Турции (1:1), а до этого уступили в товарищеском матче Швеции (1:2). 0

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