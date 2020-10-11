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    Чернов почувствовал свою значимость для «Краснодара»

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    Защитник «Краснодара» Евгений Чернов поделился впечатлениями от перехода в состав «горожан».

    Евгений Чернов
    Евгений Чернов

    «Очень благодарен команде. Было легко с первой минуты. Почувствовал, что меня здесь ждали. Мне позвонили и спросили: не хочу ли я попробовать свои силы в "Краснодаре"?

    Я был только "за", клубы начали переговоры и достаточно быстро обо всем договорились. Спасибо руководству обеих команд, что смогли все так оперативно решить.

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    • Можно ли назвать спасение против "Локомотива" самым ярким моментом в карьере? Получается, да. У видео было очень много просмотров по всему миру. Это была единственная возможность для меня как для защитника помочь команде», — приводит слова Чернова официальный сайт «Краснодара». 0

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