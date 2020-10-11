Чернов почувствовал свою значимость для «Краснодара»

Защитник «Краснодара»поделился впечатлениями от перехода в состав «горожан».

«Очень благодарен команде. Было легко с первой минуты. Почувствовал, что меня здесь ждали. Мне позвонили и спросили: не хочу ли я попробовать свои силы в "Краснодаре"?

Я был только "за", клубы начали переговоры и достаточно быстро обо всем договорились. Спасибо руководству обеих команд, что смогли все так оперативно решить.

Можно ли назвать спасение против "Локомотива" самым ярким моментом в карьере? Получается, да. У видео было очень много просмотров по всему миру. Это была единственная возможность для меня как для защитника помочь команде», — приводит слова Чернова официальный сайт «Краснодара». 0