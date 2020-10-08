Чернов и Ари — в заявке «Краснодара» на Лигу чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку «Краснодара» на матчи группового турнира Лиги чемпионов 2020/21.

В списке присутствуют новички клуба Евгений Чернов и Евгений Марков, а также травмированный Ари, не сыгравший в текущем сезоне ни одного матча.

Заявка «Краснодара» выглядит так:

Вратари: Евгений Городов, Матвей Сафонов, Андрей Синицын.

Защитники: Чернов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Кайо, Сергей Петров.

Полузащитники: Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Олссон, Виктор Классон, Даниил Уткин, Тонни Вилена, Эдуард Сперцян, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов.

Нападающие: Ари, Марков, Маркус Берг, Максим Кутовой. 0