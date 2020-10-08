ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси, Моуринью и другие. Победители и проигравшие по итогам трансферного окна
  • 12:46
    • Евгения Медведева снялась со второго этапа Кубка России
  • 14:52
    • Чернов и Ари — в заявке «Краснодара» на Лигу чемпионов
  • 14:35
    • Зе Луиш включен в заявку «Локомотива» на Лигу чемпионов
  • 14:10
    • Кононов опроверг информацию о переговорах с «Уфой»
  • 12:33
    • Названы основные претенденты на пост наставника московского «Динамо»
    Все новости спорта

    Чернов и Ари — в заявке «Краснодара» на Лигу чемпионов

    Футбол Краснодар Футбол России Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку «Краснодара» на матчи группового турнира Лиги чемпионов 2020/21.

    В списке присутствуют новички клуба Евгений Чернов и Евгений Марков, а также травмированный Ари, не сыгравший в текущем сезоне ни одного матча.

    Заявка «Краснодара» выглядит так:

    Вратари: Евгений Городов, Матвей Сафонов, Андрей Синицын.

    Защитники: Чернов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Кайо, Сергей Петров.

    Полузащитники: Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Олссон, Виктор Классон, Даниил Уткин, Тонни Вилена, Эдуард Сперцян, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов.

  • Зе Луиш включен в заявку «Локомотива» на Лигу чемпионов
  • Читайте по теме

    • Нападающие: Ари, Марков, Маркус Берг, Максим Кутовой. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли сборная Россия против Швеции в Москве?
  • Россия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Англичане и валлийцы сыграют на «меньше»?
  • Англия — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Сдержит ли Кот-д'Ивуар Бельгию?
  • Бельгия — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.07
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Англия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бельгия — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Текстильщик — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аргентина — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Парагвай — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Уругвай — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 01:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Исландия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры