Джеко прокомментировал поражение от Северной Ирландии

«К сожалению, мы не прошли дальше, и можем только сожалеть об этом. В конце концов, серия пенальти — это лотерея. Мне очень жаль ребят, которые промахнулись. Это лотерея, и их нельзя винить. Сначала мы играли хорошо, но потом мы безо всякой необходимости позволили им делать эти длинные передачи.
Мы не планировали отступать, но иногда ход игры приводит вас к этому. Пропустили гол практически из ничего, во втором тайме у нас были шансы. Была возможность закончить все раньше. Простите, ребята, но давайте двигаться дальше», — цитирует Джеко официальный сайт УЕФА.
В финале в стыке к Евро-2020 Северная Ирландия дома сыграет со сборной Словакия 12 ноября. 0