Джеко прокомментировал поражение от Северной Ирландии

Нападающий сборной Боснии и Герцеговиныподвел итоги полуфинала квалификации чемпионате Европы-2020 против Северной Ирландии (1:1, 3:4 по пен.).

«К сожалению, мы не прошли дальше, и можем только сожалеть об этом. В конце концов, серия пенальти — это лотерея. Мне очень жаль ребят, которые промахнулись. Это лотерея, и их нельзя винить. Сначала мы играли хорошо, но потом мы безо всякой необходимости позволили им делать эти длинные передачи.

Мы не планировали отступать, но иногда ход игры приводит вас к этому. Пропустили гол практически из ничего, во втором тайме у нас были шансы. Была возможность закончить все раньше. Простите, ребята, но давайте двигаться дальше», — цитирует Джеко официальный сайт УЕФА.

В финале в стыке к Евро-2020 Северная Ирландия дома сыграет со сборной Словакия 12 ноября. 0