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    «Ницца» в большинстве обыграла «Нант»

    «Ницца» — «Нант»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ницца Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Ницца» одержала победу над «Нантом» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на 3-й минуте гости остались вдесятером — прямую красную карточку получил бразильский полузащитник Андрей Жиротто.

    На 27-й минуте «Ницца» открыла счет — отличился Бонфим Данте. До ухода на перерыв Имран Луза реализовал 11-метровый удар, сравняв счет.

    На 62-й минуте Кефрен Тюрам-Ульен вывел «Ниццу» вперед.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Нант 2:1
    Голы: 1:0 Данте (27'), 1:1 Имран Луза (пенальти) (45'), 2:1 Кефрен Тюрам-Юльен (62') Ницца: Вальтер Бенитес, Данте, Анди Пельмар (Флавьюс Данильюк, 46'), Пьерр Лис-Мелу, Ассан Камара, Кефрен Тюрам-Юльен (Алексис Труй, 85'), Маркуш Лопеш, Джордан Лотомба, Мизьян Маолида (Дан Ндой, 80'), Каспер Дольберг, Амин Гуири Нант: Альбан Лафон, Фабио да Силва, Николя Паллуа, Деннис Аппиа, Андрей Жиротто, Педро Чиривелья (Жан-Шарль Кастеллетто, 15'), Мехди Абейд, Людовик Блас (Маркус Коко, 69'), Имран Луза (Абдулайе Туре, 80'), Рандаль Коло Муани (Рено Эмон, 80'), Моузес Саймон (Кадер Бамба, 69') Предупреждения: Кефрен Тюрам-Юльен (28'), Анди Пельмар (45'), Николя Паллуа (56') Удаление: Андрей Жиротто (3')

    «Ницца» набрала 10 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Нант» с 5 очками идет 15-м.

    В следующем матче «Ницца» сыграет с «Сент-Этьеном» 17 октября, а «Нант» в этот же день примет «Брест». 0

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