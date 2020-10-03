«Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ

«Локомотив»
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Первую игру команда проведет в Зальцбурге, шестую — в Мюнхене. Соперниками «Локо» в рамках группы А станут мюнхенская «Бавария», «Атлетико» и «РБ Зальцбург».
Полное расписание матчей «Локо»:
21 октября, 19:55 мск
«Зальцбург» — «Локомотив»
27 октября, 20:55 мск
«Локомотив» — «Бавария»
3 ноября, 20:55 мск
«Локомотив» — «Атлетико»
25 ноября, 23:00 мск
«Атлетико» — «Локомотив»
1 декабря, 20:55 мск
«Локомотив» — «Зальцбург»
9 декабря, 23:00 мск
«Бавария» — «Локомотив»
В ближайшее время полное расписание матчей группового этапа ЛЧ будет опубликовано на LiveSport.Ru. 0