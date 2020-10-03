«Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ

опубликовал даты и время начала матчей группового этапа Лиги чемпионов — 2020/21 со своим участием.

Первую игру команда проведет в Зальцбурге, шестую — в Мюнхене. Соперниками «Локо» в рамках группы А станут мюнхенская «Бавария», «Атлетико» и «РБ Зальцбург».

Полное расписание матчей «Локо»:

21 октября, 19:55 мск

«Зальцбург» — «Локомотив»

27 октября, 20:55 мск

«Локомотив» — «Бавария»

3 ноября, 20:55 мск

«Локомотив» — «Атлетико»

25 ноября, 23:00 мск

«Атлетико» — «Локомотив»

1 декабря, 20:55 мск

«Локомотив» — «Зальцбург»

9 декабря, 23:00 мск

«Бавария» — «Локомотив»

В ближайшее время полное расписание матчей группового этапа ЛЧ будет опубликовано на LiveSport.Ru. 0