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    «Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ

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    «Локомотив» опубликовал даты и время начала матчей группового этапа Лиги чемпионов — 2020/21 со своим участием.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    Первую игру команда проведет в Зальцбурге, шестую — в Мюнхене. Соперниками «Локо» в рамках группы А станут мюнхенская «Бавария», «Атлетико» и «РБ Зальцбург».

    Полное расписание матчей «Локо»:

    21 октября, 19:55 мск
    «Зальцбург» — «Локомотив»

    27 октября, 20:55 мск
    «Локомотив» — «Бавария»

    3 ноября, 20:55 мск
    «Локомотив» — «Атлетико»

    25 ноября, 23:00 мск
    «Атлетико» — «Локомотив»

    1 декабря, 20:55 мск
    «Локомотив» — «Зальцбург»

    9 декабря, 23:00 мск
    «Бавария» — «Локомотив»

    В ближайшее время полное расписание матчей группового этапа ЛЧ будет опубликовано на LiveSport.Ru. 0

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