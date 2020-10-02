Наумов: «Локомотиву» даже третье место в такой группе не светит

Бывший президентподвел итоги результатов жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «железнодорожников».

Вице-чемпион России выступит в группе А вместе с германской «Баварией», испанским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом».

«"Локомотиву", как ни печально мне говорить, даже третье место в такой группе не светит. Думаю, они могут обыграть дома австрийцев или зацепить одну или две ничьи, ничью с тем же "Атлетико". С "Баварией" бесполезно бороться — там машина. Поэтому москвичи наберут два-три очка, но и это будет крайне сложно сделать», — цитирует Наумова ТАСС.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Локомотив» финишировал на последней, четвертой строчке в группе — его соперниками были «Атлетико», «Ювентус» и «Байер». 0