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    Клубы России и Украины продолжат разводить в еврокубках

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    УЕФА принял решение вновь развести украинские и российские клубы при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. Об этом заявили в пресс-службе организации.

    Клубы России и Украины продолжат разводить в еврокубках
    Клубы России и Украины продолжат разводить в еврокубках

    Команды из России и Украины разводят в еврокубках с 2014 года в связи со сложной политической ситуацией между странами. Это правило не будет отменено в ближайшем сезоне-2020/21.

    «Мы ссылаемся на решение чрезвычайной комиссии УЕФА, принятое в июле 2014 года, о том, что команды из Украины и России не могут играть друг против друга до соответствующего решения об ином», — говорится в заявлении.

    Напомним, что два года подряд при жеребьевке отборочных раундов Лиги чемпионов «Краснодару» выпало киевское «Динамо», но команды развели. 0

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