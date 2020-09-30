принял решение вновь развести украинские и российские клубы при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. Об этом заявили в пресс-службе организации.

Клубы России и Украины продолжат разводить в еврокубках globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Команды из России и Украины разводят в еврокубках с 2014 года в связи со сложной политической ситуацией между странами. Это правило не будет отменено в ближайшем сезоне-2020/21.

«Мы ссылаемся на решение чрезвычайной комиссии УЕФА, принятое в июле 2014 года, о том, что команды из Украины и России не могут играть друг против друга до соответствующего решения об ином», — говорится в заявлении.

Напомним, что два года подряд при жеребьевке отборочных раундов Лиги чемпионов «Краснодару» выпало киевское «Динамо», но команды развели. 0