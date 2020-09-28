«Интер» готов продать ряд игроков ради покупки Канте

готов продать сразу несколько футболистов ради приобретения полузащитника, сообщает журналист Николо Скира.

Ради опорника, стоимость которого оценивают в 60 миллионов евро, «нерадзурри» могут продать сразу троих своих футболистов.

В частности, итальянцы открыты к предложениям по Жоау Мариу, Матиасу Весино, Радже Найнгголану или Марцело Брозовичу.

Интерес к 29-летнему французу проявляет интерес также «МЮ».

Канте выступает за лондонский клуб с 2016 года. Его контракт рассчитан до июня 2023-го. В прошлом сезоне Н'Голо отыграл за «Челси» в 22 матчах АПЛ, забил три гола и заработал четыре желтые карточки. 0