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    «Интер» готов продать ряд игроков ради покупки Канте

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    «Интер» готов продать сразу несколько футболистов ради приобретения полузащитника «Челси» Н'голо Канте, сообщает журналист Николо Скира.

    Н'Голо Канте
    Н'Голо Канте

    Ради опорника, стоимость которого оценивают в 60 миллионов евро, «нерадзурри» могут продать сразу троих своих футболистов.

    В частности, итальянцы открыты к предложениям по Жоау Мариу, Матиасу Весино, Радже Найнгголану или Марцело Брозовичу.

    Интерес к 29-летнему французу проявляет интерес также «МЮ».

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    • Канте выступает за лондонский клуб с 2016 года. Его контракт рассчитан до июня 2023-го. В прошлом сезоне Н'Голо отыграл за «Челси» в 22 матчах АПЛ, забил три гола и заработал четыре желтые карточки. 0

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