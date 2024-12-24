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    «Вашингтон» добьется очередной гостевой победы?

    «Бостон» — «Вашингтон». Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, НХЛ, 24 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Вашингтон»
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    Тэйлор Рэддиш
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «ТД Гарден» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Декабря 2024 года

    Бостон

  • НХЛ
    •  Бостон 03:00 Вашингтон

    Вашингтон

  • НХЛ
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    «Бостон»

    Турнирное положение: В 35 матчах бостонцы смогли заработать 40 очков, благодаря которым поднялись на 6-ю строчку в таблице Восточной конференции, опередив на 2 балла «Тампу-Бэй» и «Оттаву».

    Последние матчи: В первой половине декабря «Бостон» выдал один из своих лучших отрезков сезона, обыграв «Монреаль» — 6:3, «Детройт» — 3:2 ОТ, «Чикаго» — 4:2 и «Филадельфию» — 4:3 ОТ.

    Бостон — Вашингтон: коэффициенты букмекеров

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    За серией побед последовали сокрушительные поражения от «Виннипега» — 1:8 и «Сиэтла» — 1:5. В последних матчах «Брюинз» взяли верх над «Ванкувером» — 5:1 и «Калгари» — 4:3 ОТ, уступили «Эдмонтону» — 2:3 ОТ и победили «Баффало» — 3:1.

    Не сыграют: Хампус Линдхольм.

    Состояние команды: «Бостон» проводит весьма неубедительный сезон, если отталкиваться от цифр и темпа набора очков, которые едва ли соответствует уровню клуба из Массачусетса.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    По ходу нынешней регулярки у «Бостона» сменился тренер, благодаря чему результаты команды минимально улучшились, хотя и не стали переломными в контексте последовательности.

    Тем не менее даже ввиду всех этих проблем «Бостон» остается одним из претендентов на выход в плей-офф. На пути к наиболее ответственному этапу турнира «Брюинз» важно набрать форму, позволяющую бороться за Кубок.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Без учета встречи с «Лос-Анджелесом», которая стартует в ночь на 23 декабря, столичная команда набрала 46 очков и расположилась на 2-й позиции в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: В начале месяца «Вашингтон» провел очередной яркий отрезок, в рамках которого разобрался с «Торонто» — 3:1, «Монреалем» — 4:2, «Коламбусом» — 2:1 ОТ и «Баффало» — 4:2.

    Серия побед «Кэпиталз» была прервана лишь накануне: в гостях случились поражения от «Далласа» — 1:3 и «Чикаго» — 2:3. После встречи с «Блэкхокс» команда Спенсера Карбери одержала верх над «Каролиной» на домашнем льду — 3:1.

    Не сыграют: Ник Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Ларс Эллер, Александр Овечкин (под вопросом).

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    • Состояние команды: «Вашингтон» проводит достаточно качественный чемпионат, который способен стать самым многообещающим за последние годы в плане перспектив.

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    Команда Спенсера Карбери демонстрирует убедительную во всех отношениях игру: рабочий системный подход делает «Вашингтон» одним из наиболее очевидных претендентов на Кубок, если говорить о шансах прямо сейчас.

    В настоящее время «Вашингтон» излучает предельную уверенность на дистанции, умело справляясь с основными конкурентами в гонке лидеров Востока, а уровень хоккея «Кэпс» соответствует его лучшим сезонам.

    Статистика для ставок

    • На домашнем льду «Бостон» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

    • «Вашингтон» добился 10 побед в 12 последних гостевых матчах

    • Только в 1 очном матче из 5 последних в рамках НХЛ был пробит тотал больше 4.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.21, ничья — в 4.51, а победа «Вашингтона» — в 2.81.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

    Прогноз: Даже на фоне недавних провалов «Вашингтон» выглядит весьма убедительно, чего нельзя сказать о «Бостоне», который вряд ли в нынешних кондициях готов соперничать с «Кэпс» на равных.

    Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 2.10.

    Прогноз: До последних гостевых неудач «Кэпиталз» играли крайне результативно. На фоне проблем «Бостона» в обороне команда Спенсера Карбери способна вернуться к приятным для себя показателям.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 2.25.

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    «Бостон» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» добьется очередной гостевой победы?
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