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    Вернется ли «Витория Гимарайнш» к победам?

    «Витория Гимарайнш» — «Насьонал». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 23 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Насьонал»
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    Густаво Силва
    В понедельник, 23 декабря, в 15-м туре португальской Примейры «Витория Гимарайнш» дома примет «Насьонал». Начало игры запланировано на 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Витория Гимарайнш» — «Насьонал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 23 Декабря 2024 года

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 21:45 Насьонал

    Насьонал

  • Монтевидео
    •

    «Витория Гимарайнш»

    Турнирное положение: «Витория Гимарайнш» по итогам 14-ти поединков португальского первенства набрала 22 балла и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает шестую строчку и на пять баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также на два пункта опережает ближайшего преследователя.

    Последние матчи: в рамках шестого тура основного раунда Лиги конференций клуб на своем поле поделил очки с «Фиорентиной» (1:1).

    Перед этим в 14-м туре португальского первенства коллектив в результативной игре на домашней арене поделил очки с «Риу Аве» со счетом 2:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Витория Гимарайнш» ни разу не проиграла при двух ничьих и одной победе.

    Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество в классе и фактор своего поля.

    Нелсон Оливейра и Густаво Силва — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Португалии с тремя голами.

    «Насьонал»

    Турнирное положение: «Насьонал» по итогам 14-ти поединков португальского первенства набрал 12 баллов и борется за выживание.

    Команда занимает 14-ю строчку в таблице и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на один балл зону вылета (17-18-я позиции).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Бенфики» (0:2).

    Перед этим коллектив в 13-м туре португальского первенства сумел набрать три очка, в своих стенах одержав победу над «Морейренсе» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на чемпионат Португалии, «Насьонал» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма сулит гостям мизерные шансы не то, что на победу, а даже на ничью, а с учетом разницы в классе и фактора чужого поля — тем более.

    Исаак — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Витории Гимарайнш» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Витории Гимарайнш» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Насьонала» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Витория Гимарайнш» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.20, победа «Насьонала» — в 6.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости проиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

    И хотя в четырех последних матчах хозяева выиграли лишь раз, то, что их соперник проиграл пять последних поединков все же говорит в их пользу.

    Ставка: «Витория Гимарайнш» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах «Витории Гимарайнш».

    Ставка: обе команды забьют за 2.05

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    «Витория Гимарайнш» — «Насьонал»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 23.12.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Витория Гимарайнш» к победам?
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