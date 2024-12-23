В понедельник, 23 декабря, в 15-м туре португальской Примейры «Витория Гимарайнш» дома примет «Насьонал». Начало игры запланировано на 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Витория Гимарайнш» — «Насьонал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витория Гимарайнш»

Турнирное положение: «Витория Гимарайнш» по итогам 14-ти поединков португальского первенства набрала 22 балла и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестую строчку и на пять баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также на два пункта опережает ближайшего преследователя.

Последние матчи: в рамках шестого тура основного раунда Лиги конференций клуб на своем поле поделил очки с «Фиорентиной» (1:1).

Перед этим в 14-м туре португальского первенства коллектив в результативной игре на домашней арене поделил очки с «Риу Аве» со счетом 2:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Витория Гимарайнш» ни разу не проиграла при двух ничьих и одной победе.

Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество в классе и фактор своего поля.

Нелсон Оливейра и Густаво Силва — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Португалии с тремя голами.

«Насьонал»

Турнирное положение: «Насьонал» по итогам 14-ти поединков португальского первенства набрал 12 баллов и борется за выживание.

Команда занимает 14-ю строчку в таблице и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на один балл зону вылета (17-18-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Бенфики» (0:2).

Перед этим коллектив в 13-м туре португальского первенства сумел набрать три очка, в своих стенах одержав победу над «Морейренсе» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на чемпионат Португалии, «Насьонал» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям мизерные шансы не то, что на победу, а даже на ничью, а с учетом разницы в классе и фактора чужого поля — тем более.

Исаак — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Витории Гимарайнш» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Витории Гимарайнш» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Насьонала» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витория Гимарайнш» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.20, победа «Насьонала» — в 6.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гости проиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.

И хотя в четырех последних матчах хозяева выиграли лишь раз, то, что их соперник проиграл пять последних поединков все же говорит в их пользу.

Ставка: «Витория Гимарайнш» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех последних матчах «Витории Гимарайнш».

Ставка: обе команды забьют за 2.05