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    Провалится ли «Эштрела» в зону вылета?

    «Эштрела» — «Риу Аве». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 23 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эштрела» — «Риу Аве»
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    В понедельник, 23 декабря, в 15-м туре португальской Примейры «Эштрела» дома примет «Риу Аве». Начало игры запланировано на 23:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эштрела» — «Риу Аве», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 23 Декабря 2024 года

    Эштрела

  • Португалия. Примейра
    •  Эштрела 23:45 Риу Аве

    Риу Аве

  • Вила-ду-Конде
    •

    «Эштрела»

    Турнирное положение: «Эштрела» по итогам 14-ти поединков португальского первенства набрала 12 баллов и борется за выживание.

    Команда занимает 14-ю строчку в таблице и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на один балл зону вылета (17-18-я позиции).

    Эштрела — Риу Аве: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Порту» (0:2).

    Перед этим в 13-м туре португальского первенства коллектив в результативной игре на домашней арене одержал победу над «Арукой» со счетом 2:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Эштрела» трижды проиграла при одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, а с учетом разницы в классе, пусть и небольшой — тем более.

    Кикаш — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с четырьмя голами.

    «Риу Аве»

    Турнирное положение: «Риу Аве» по итогам 14-ти матчей португальского первенства набрал 16 очков и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

    Команда занимает 11-ю строчку и на 11 баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также лишь на четыре пункта опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб на своем поле сыграл вничью с «Виторией Гимарайнш» (2:2).

    Перед этим коллектив в 13-м туре португальского первенства на чужом поле потерпел поражение от «Санты Клары» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Португалии, «Риу Аве» не выиграл, хотя проиграл лишь раз в шести последних поединках.

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    Несмотря на спад в последних играх, такая форма, в целом, обещает гостям неплохие шансы на успех, с учетом трех побед в пяти последних играх, а также преимущества в классе.

    Клейтон — лучший бомбардир команды в Примейре текущего сезона в семью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Эштрела» проиграла

    • в четырех из пяти последних матчей «Эштрелы» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Риу Аве» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эштрела» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа «Риу Аве» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, как и ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних поединков.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Риу Аве».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

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    «Эштрела» — «Риу Аве»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.12.2024. Прогнозы на футбол. Провалится ли «Эштрела» в зону вылета?
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