В понедельник, 23 декабря, в 15-м туре португальской Примейры «Эштрела» дома примет «Риу Аве». Начало игры запланировано на 23:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эштрела» — «Риу Аве», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эштрела»

Турнирное положение: «Эштрела» по итогам 14-ти поединков португальского первенства набрала 12 баллов и борется за выживание.

Команда занимает 14-ю строчку в таблице и лишь по дополнительным показателям опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе, а также на один балл зону вылета (17-18-я позиции).

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Порту» (0:2).

Перед этим в 13-м туре португальского первенства коллектив в результативной игре на домашней арене одержал победу над «Арукой» со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Эштрела» трижды проиграла при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам небольшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, а с учетом разницы в классе, пусть и небольшой — тем более.

Кикаш — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с четырьмя голами.

«Риу Аве»

Турнирное положение: «Риу Аве» по итогам 14-ти матчей португальского первенства набрал 16 очков и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

Команда занимает 11-ю строчку и на 11 баллов отстает от зоны континентальных турниров (топ-4), а также лишь на четыре пункта опережает зону плей-офф за выживание в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб на своем поле сыграл вничью с «Виторией Гимарайнш» (2:2).

Перед этим коллектив в 13-м туре португальского первенства на чужом поле потерпел поражение от «Санты Клары» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Португалии, «Риу Аве» не выиграл, хотя проиграл лишь раз в шести последних поединках.

Несмотря на спад в последних играх, такая форма, в целом, обещает гостям неплохие шансы на успех, с учетом трех побед в пяти последних играх, а также преимущества в классе.

Клейтон — лучший бомбардир команды в Примейре текущего сезона в семью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Эштрела» проиграла

в четырех из пяти последних матчей «Эштрелы» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Риу Аве» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эштрела» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа «Риу Аве» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, как и ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Риу Аве».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30