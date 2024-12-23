В рамках 17-го тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле примет «Комо». Поединок пройдет 23 декабря и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: Миланская команда располагается на 3-й строчке в таблицы Серии А, набрав 34 очка за 15 встреч. «Интер» отстает от 1-го места в чемпионате на 3 балла, имея 1 игру в запасе.

Команда уже потеряла очки на своем поле, за 8 домашних встреч «Интер» набрал 17 баллов из 24-х возможных. По этому показателю команда занимает 5-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке «Интер» одолел «Удинезе» в Кубке Италии, забив все голы еще в 1-м тайме. До этого команда разгромила на чужом поле «Лацио» (6:0).

В Серии А «Интер» не проигрывает на протяжении 10-и последних матчей. За этот период команда сумела победить 8 раз и дважды сыграть вничью. В одной из встреч «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом», забив 4 гола (4:4).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Франческо Ачерби, Николо Барелла, Рафаэле Ди Дженнаро и Бенжамин Павар (у всех — травмы).

Состояние команды: «Интер» стабильно побеждает в Серии А, всерьез претендуя на лидерство в чемпионате. В предстоящем матче миланская команда также будет доминировать.

В очных противостояниях «Интер» непременно побеждает «Комо». Получится ли на сей раз у хозяев добиться победы? У «Интера» есть отличные шансы на успех.

«Комо»

Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за выживание в Серии А. После 16-и туров «Комо» набрал 15 очков, занимая 16-е место в лиге. Команда опережает зону вылета лишь на 1 балл.

На чужом поле команда набрала всего 6 очков из 27-и возможных. За 9 встреч в гостях «Комо» пропустил 15 голов при 8-и забитых. По результатам гостевых встреч команда занимает 16-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлой встрече «Комо» сумел одолеть «Рому» со счетом 2:0, забив два гола в концовке встречи. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Венецией» (2:2).

В последних 5-и поединках «Комо» проиграл только «Фиорентине» (0:2), трижды сыграл вничью и однажды победил. За этот период команда также поделила очки с «Монцей» (1:1) и «Дженоа» (1:1).

Не сыграет: Альберто Морено (травма).

Состояние команды: Сейчас «Комо» стабильно набирает очки и повышает свои шансы на сохранение прописки в Серии А, но вся борьба еще впереди, ведь конкуренты команды дышат в затылок.

Лучший бомбардир «Комо» — нападающий Патрик Кутроне. Форвард сумел забить 4 гола и сделать 1 голевую передачу за 16 встреч. Это неплохой показатель, учитывая низкую результативность команды.

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах «Комо» проиграл только 1 раз

«Интер» не проигрывает уже на протяжении 10-и последних матчей в Серии А

«Интер» непременно обыгрывал «Комо» в очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.22, победа «Комо» — 13.00, ничья — 6.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Интер» забьет довольно много голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Интера» 2.5 больше за 1.98.

Прогноз: В 1-м тайме «Интер» попробует создать комфортное преимущество.

Ставка: В 1-м тайме забьет только «Интер» за 1.77.