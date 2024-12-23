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    «Интер» уничтожит своего соперника?

    «Интер» — «Комо». Миланская команда планирует продолжить победную серию в чемпионате. На что лучше сделать ставку 23 декабря? Ответ — в прогнозе на 17-й тур чемпионата Италии с коэффициентом 1.98

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Комо»
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    Лаутаро Мартинес — нападающий «Интера»
    В рамках 17-го тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле примет «Комо». Поединок пройдет 23 декабря и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Декабря 2024 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 22:45 Комо

    Комо

  • Италия. Серия А
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланская команда располагается на 3-й строчке в таблицы Серии А, набрав 34 очка за 15 встреч. «Интер» отстает от 1-го места в чемпионате на 3 балла, имея 1 игру в запасе.

    Команда уже потеряла очки на своем поле, за 8 домашних встреч «Интер» набрал 17 баллов из 24-х возможных. По этому показателю команда занимает 5-е место в лиге.

    Интер — Комо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «Интер» одолел «Удинезе» в Кубке Италии, забив все голы еще в 1-м тайме. До этого команда разгромила на чужом поле «Лацио» (6:0).

    В Серии А «Интер» не проигрывает на протяжении 10-и последних матчей. За этот период команда сумела победить 8 раз и дважды сыграть вничью. В одной из встреч «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом», забив 4 гола (4:4).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Франческо Ачерби, Николо Барелла, Рафаэле Ди Дженнаро и Бенжамин Павар (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Интер» стабильно побеждает в Серии А, всерьез претендуя на лидерство в чемпионате. В предстоящем матче миланская команда также будет доминировать.

    В очных противостояниях «Интер» непременно побеждает «Комо». Получится ли на сей раз у хозяев добиться победы? У «Интера» есть отличные шансы на успех.

    «Комо»

    Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за выживание в Серии А. После 16-и туров «Комо» набрал 15 очков, занимая 16-е место в лиге. Команда опережает зону вылета лишь на 1 балл.

    На чужом поле команда набрала всего 6 очков из 27-и возможных. За 9 встреч в гостях «Комо» пропустил 15 голов при 8-и забитых. По результатам гостевых встреч команда занимает 16-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошлой встрече «Комо» сумел одолеть «Рому» со счетом 2:0, забив два гола в концовке встречи. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Венецией» (2:2).

    В последних 5-и поединках «Комо» проиграл только «Фиорентине» (0:2), трижды сыграл вничью и однажды победил. За этот период команда также поделила очки с «Монцей» (1:1) и «Дженоа» (1:1).

    Не сыграет: Альберто Морено (травма).

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    Состояние команды: Сейчас «Комо» стабильно набирает очки и повышает свои шансы на сохранение прописки в Серии А, но вся борьба еще впереди, ведь конкуренты команды дышат в затылок.

    Лучший бомбардир «Комо» — нападающий Патрик Кутроне. Форвард сумел забить 4 гола и сделать 1 голевую передачу за 16 встреч. Это неплохой показатель, учитывая низкую результативность команды.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Комо» проиграл только 1 раз

    • «Интер» не проигрывает уже на протяжении 10-и последних матчей в Серии А

    • «Интер» непременно обыгрывал «Комо» в очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.22, победа «Комо» — 13.00, ничья — 6.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Интер» забьет довольно много голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Интера» 2.5 больше за 1.98.

    Прогноз: В 1-м тайме «Интер» попробует создать комфортное преимущество.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только «Интер» за 1.77.

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    «Интер» — «Комо»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 23.12.2024. Прогнозы на футбол. «Интер» уничтожит своего соперника?
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