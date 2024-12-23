23 декабря в 15-м туре чемпионата Израиля по футболу сыграют «Бейтар» и «Ирони Тибериас». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бейтар» — «Ирони Тибериас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бейтар»

Турнирное положение: «Бейтар» привычно бьется за самые высокие места. На данный момент команда находится на 3 строчке таблицы.

При этом «Бейтар» в 14 матчах настрелял 32 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 18 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Ашдод» был обыгран с натугой (3:2).

До того «Бейтар» уступил «Хапоэлю» Беэр-Шева (1:4). Зато поединок с «Маккаби» Петах-Тиква принес уверенную викторию (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 13 мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бейтар» на 4 зачетных пункта отстает от лидера израильского чемпионата. Да и стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.

Поединки с «Ирони Тибериас» для команды традиционно складываются неудачно. Из двух очных встреч «Бейтар» по разу уступил и сыграл вничью.

Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и с атакой у команды относительный порядок.

«Ирони Тибериас»

Турнирное положение: «Тибериас» сражаются за выживание в элите. На данный момент они находятся на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Ирони Тибериас» в 14 матчах набрал всего лишь 10 очков. Вот только забила команда всего 6 мячей при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась очками. Дома она не дала себя обыграть «Маккаби» Хайфа (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Маккаби» Нетания (2:3). А вот поединок с «Маккаби» Бней-Рейне завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ирони Тибериас» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: главной проблемой «Тибериас» является слабый уровень реализации. Да и в последнее время команда угодила в психологическую яму.

При этом «Ирони Тибериас» еще ни разу в истории не проигрывал «Бейтару». Да и сейчас команда вполне способна зацепиться за драгоценные очки.

В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Да и по своему потенциалу она просто обязана отрываться от дна таблицы.

Очевидно, что номинальные гости намерены улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент явно не отличается стабильностью в плане игры и результатов.

Статистика для ставок

«Бейтар» победил в 4 своих последних домашних поединках

«Ирони Тибериас» в среднем забивает реже гола за матч

«Бейтар» еще ни разу не обыгрывал «Тибериас»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «Ирони Тибериас» имеет явные проблемы в плане реализации голевых моментов.

Номинальные хозяева намерены подтянуться к дуэту лидеров, так что явно будут активны в атаке.

Ставка: Фора «Бейтара» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.15