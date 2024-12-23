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    Уверенная виктория «Бейтара»?

    «Бейтар» — «Ирони Тибериас». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Израиля, 23 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бейтар» — «Ирони Тибериас»
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    23 декабря в 15-м туре чемпионата Израиля по футболу сыграют «Бейтар» и «Ирони Тибериас». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бейтар» — «Ирони Тибериас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Бейтар»

    Турнирное положение: «Бейтар» привычно бьется за самые высокие места. На данный момент команда находится на 3 строчке таблицы.

    При этом «Бейтар» в 14 матчах настрелял 32 мяча в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 18 раз.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Ашдод» был обыгран с натугой (3:2).

    До того «Бейтар» уступил «Хапоэлю» Беэр-Шева (1:4). Зато поединок с «Маккаби» Петах-Тиква принес уверенную викторию (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 13 мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бейтар» на 4 зачетных пункта отстает от лидера израильского чемпионата. Да и стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.

    Поединки с «Ирони Тибериас» для команды традиционно складываются неудачно. Из двух очных встреч «Бейтар» по разу уступил и сыграл вничью.

    Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и с атакой у команды относительный порядок.

    «Ирони Тибериас»

    Турнирное положение: «Тибериас» сражаются за выживание в элите. На данный момент они находятся на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ирони Тибериас» в 14 матчах набрал всего лишь 10 очков. Вот только забила команда всего 6 мячей при 18 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась очками. Дома она не дала себя обыграть «Маккаби» Хайфа (0:0).

    До того команда потерпела поражение от «Маккаби» Нетания (2:3). А вот поединок с «Маккаби» Бней-Рейне завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ирони Тибериас» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: главной проблемой «Тибериас» является слабый уровень реализации. Да и в последнее время команда угодила в психологическую яму.

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    При этом «Ирони Тибериас» еще ни разу в истории не проигрывал «Бейтару». Да и сейчас команда вполне способна зацепиться за драгоценные очки.

    В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Да и по своему потенциалу она просто обязана отрываться от дна таблицы.

    Очевидно, что номинальные гости намерены улучшить свое турнирное положение. Да и оппонент явно не отличается стабильностью в плане игры и результатов.

    Статистика для ставок

    • «Бейтар» победил в 4 своих последних домашних поединках

    • «Ирони Тибериас» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Бейтар» еще ни разу не обыгрывал «Тибериас»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: «Ирони Тибериас» имеет явные проблемы в плане реализации голевых моментов.

    Номинальные хозяева намерены подтянуться к дуэту лидеров, так что явно будут активны в атаке.

    Ставка: Фора «Бейтара» -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.15

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    «Бейтар» — «Ирони Тибериас»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.12.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Бейтара»?
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