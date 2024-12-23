«Политехника» Яссы
Турнирное положение: «Политехника» Яссы осела в группе аутсайдеров. На данный момент команда находится на скромной 14 строчке таблицы.
При этом «Политехника» Яссы в 20 матчах настреляла 20 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 30 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. Встреча с «Херманнштадтом» принесла сухой паритет.
До того «Политехника» Яссы уступила «Динамо» Бухарест (0:2). А вот поединок с «Фарулом» принес боевую ничью (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 4 мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Политехника» Яссы на 6 зачетных пунктов опережает идущую на дне «Глорию». Да и стабильности в игре команды нет и в первом приближении.
Поединки с ФКСБ для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Политехника» Яссы выиграла 2 раза при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева не собираются лишь обороняться. Да и 4 месяца назад команда переиграла ФКСБ (1:0).
ФКСБ
Турнирное положение: ФКСБ сражается за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом ФКСБ в 20 матчах набрал 34 зачетных балла. Вот только забила команда всего 30 мячей при 21 пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Дома она уступила «Университате» Крайова (0:2).
До того команда не дала себя обыграть «Фарулу» (1:1). Плюс поединок с «Хоффенхаймом» также завершился подписанием мировой (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах ФКСБ выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: главной проблемой ФКСБ является ненадежная оборона. Да и в последнее время команда угодила в психологическую яму.
При этом ФКСБ не может победить уже 3 матча кряду. Да и отставание от лидера уже составляет 3 очка, хотя матч в запасе еще имеется.
В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Да и по своему потенциалу она просто обязана обыгрывать одного из аутсайдеров лиги.
Очевидно, что номинальные гости намерены улучшить свое турнирное положение. Да и форвард Даниэль Бирлиджа наколотил уже 8 мячей в румынском чемпионате.
Статистика для ставок
- Обе команды не побеждали в 3 своих последних матчах
- ФКСБ в среднем пропускает чуть чаще гола за матч
- «Политехника» Яссы не забивала в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.
- 2.12Тоттенхэм — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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- 1.90Манчестер Юнайтед — Борнмут: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: ФКСБ мотивирован подтянуться к лидеру, плюс традиционно успешно противостоит «Политехнике».
Номинальные гости явно сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.
Ставка: Победа ФКСБ в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.08