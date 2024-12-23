23 декабря в 21-м туре чемпионата Румынии по футболу сыграют «Политехника» Яссы и ФКСБ. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Политехника» Яссы — ФКСБ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Политехника» Яссы

Турнирное положение: «Политехника» Яссы осела в группе аутсайдеров. На данный момент команда находится на скромной 14 строчке таблицы.

При этом «Политехника» Яссы в 20 матчах настреляла 20 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 30 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не смогла победить. Встреча с «Херманнштадтом» принесла сухой паритет.

До того «Политехника» Яссы уступила «Динамо» Бухарест (0:2). А вот поединок с «Фарулом» принес боевую ничью (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 4 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Политехника» Яссы на 6 зачетных пунктов опережает идущую на дне «Глорию». Да и стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

Поединки с ФКСБ для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Политехника» Яссы выиграла 2 раза при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом поединке номинальные хозяева не собираются лишь обороняться. Да и 4 месяца назад команда переиграла ФКСБ (1:0).

ФКСБ

Турнирное положение: ФКСБ сражается за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом ФКСБ в 20 матчах набрал 34 зачетных балла. Вот только забила команда всего 30 мячей при 21 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Дома она уступила «Университате» Крайова (0:2).

До того команда не дала себя обыграть «Фарулу» (1:1). Плюс поединок с «Хоффенхаймом» также завершился подписанием мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах ФКСБ выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: главной проблемой ФКСБ является ненадежная оборона. Да и в последнее время команда угодила в психологическую яму.

При этом ФКСБ не может победить уже 3 матча кряду. Да и отставание от лидера уже составляет 3 очка, хотя матч в запасе еще имеется.

В кадровом плане у команды все более-менее позитивно. Да и по своему потенциалу она просто обязана обыгрывать одного из аутсайдеров лиги.

Очевидно, что номинальные гости намерены улучшить свое турнирное положение. Да и форвард Даниэль Бирлиджа наколотил уже 8 мячей в румынском чемпионате.

Статистика для ставок

Обе команды не побеждали в 3 своих последних матчах

ФКСБ в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

«Политехника» Яссы не забивала в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: ФКСБ мотивирован подтянуться к лидеру, плюс традиционно успешно противостоит «Политехнике».

Номинальные гости явно сильнее соперника, и явно будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

Ставка: Победа ФКСБ в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08