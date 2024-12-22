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    «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

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    Завершились два матча 17-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»
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    Фрагмент матча «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

    В одной из встреч «Борнмут» на чужом поле разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

    В составе «вишен» голы записали на свой счет Деан Хейсен на 29-й минуте, Джастин Клюйверт на 61-й минуте с пенальти и Антуан Семеньо на 63-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Борнмут 0:3
    Голы: 0:1 Дин Хейзен (29'), 0:2 Джастин Клюйверт (пенальти) (61'), 0:3 Энтойн Семеньо (63') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Нуссайр Мазрауи, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Тирелл Маласиа (Лени Йоро, 46'), Кобби Майну, Мануэль Угарте (Алехандро Гарначо, 55'), Бруну Фернандеш, Амад Диалло, Джошуа Зиркзее (Расмус Хёйлунн, 55') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Милош Керкез, Илья Забарный, Адам Смит (Льюис Кук, 46'), Данго Уаттара, Тайлер Адамс (Джеймс Хилл, 89'), Райан Кристи, Эванилсон (Энес Унал, 71'), Джастин Клюйверт (Филип Биллинг, 78'), Энтойн Семеньо (Дэвид Брукс, 89'), Дин Хейзен Предупреждения: Адам Смит (35'), Мануэль Угарте (37'), Кепа Аррисабалага (82'), Дин Хейзен (90 + 1')

    После этого матча «Борнмут» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе, а «Манчестер Юнайтед» — на 13-й позиции с 22 баллами.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельном матче «Фулхэм» сыграл вничью с «Саутгемтоном» (0:0).

    За весь матч хозяева нанесли 5 ударов в створ ворот и подали 6 угловых. «Саутгемптон» только однажды угрожал воротам соперника и совершил 8 штрафных.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Саутгемптон 0:0
    Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Исса Диоп, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Сандер Берге (Саша Лукич, 75'), Томас Кейрни (Марсьяль Годо, 76'), Гарри Уилсон (Винисиус Карлос, 87'), Джошуа Кинг (Адама Траоре, 62'), Алекс Айуоби, Родриго Мунис (Рауль Хименес, 62') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Кайл Уолкер-Питерс, Юкинари Сугавара (Джеймс Бри, 80'), Нейтан Вуд, Ян Беднарек, Тейлор Харвуд-Беллис, Матеуш Фернандеш, Тайлер Диблинг (Кэмерон Арчер, 46'), Джо Арибо (Лесли Угочукву, 57'), Флинн Даунс, Адам Армстронг (Пол Онуачу, 90') Предупреждения: Флинн Даунс (34'), Юкинари Сугавара (48'), Рауль Хименес (79'), Лесли Угочукву (84')

    «Фулхэм» занимает 9-е место в таблице с 25-ю очками в активе. «Саутгемптон» располагается на последней 20-й позиции с 6-ю баллами.

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