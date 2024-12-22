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    «Вольфсбург» дома уступил «Боруссии» Д

    «Вольфсбург» — «Боруссия» Д: счет матча 1:3, обзор голов

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    В 15-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в гостях уверенно победила «Вольфсбург» со счетом 3:1.

    Юлиан Брандт (справа)
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    Юлиан Брандт (справа)

    Все три свои мяча команда Нури Шахина забила до перерыва. Отличились Дониелл Мален (25-я), Максимилиан Байер (28-я) и Юлиан Брандт (30-я).

    В составе «волков» единственный мяч забил защитник Денис Вавро на 58-й минуте.

    С 62-й минуте гости играли в меньшинстве после удаления Паскаля Гросса.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вольфсбург — Боруссия Д 1:3
    Голы: 0:1 Дониелл Мален (25'), 0:2 Максимилиан Байер (28'), 0:3 Юлиан Брандт (30'), 1:3 Денис Вавро (58') Вольфсбург: Камиль Грабара, Килиан Фишер (Тьягу Томаш, 46'), Денис Вавро, Янник Герардт (Салих Озкан, 75'), Йоаким Мехле (Якуб Каминьский, 86'), Константинос Кульеракис, Боте Баку, Максимилиан Арнольд, Маттиас Сванберг (Лукас Нмеча, 46'), Йонас Винд, Мохамед Амура (Патрик Виммер, 86') Боруссия Д: Грегор Кобель, Рами Бенсебаини, Нико Шлоттербек, Джейми Байно-Гиттенс (Карим Адейеми, 87'), Феликс Нмеча, Эмре Джан, Паскаль Грос, Серу Гирасси, Максимилиан Байер (Ян Коуту, 75'), Юлиан Брандт (Джованни Рейна, 87'), Дониелл Мален (Вальдемар Антон, 63') Предупреждения: Константинос Кульеракис (50'), Янник Герардт (55'), Дониелл Мален (63'), Денис Вавро (70'), Ян Коуту (90 + 4') Удаление: Паскаль Грос (62')
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