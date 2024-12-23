Бенфика
Эшторил
Турнирное положение
«Бенфика»: «орлы» в этом сезоне ведут борьбу за чемпионский титул.
«Красные» в настоящий момент имеют в своем активе 35 очков и занимают второе место в турнирной таблице.
Бенфика — Эшторил: коэффициенты букмекеров
«Славные» смогли 34 раза поразить ворота соперника и восемь раз пропустили в свои.
«Эшторил»: команда из одноименного города пока что находится в борьбе за сохранение прописки в элите.
Коллектив из Эшторила имеет в своем активе 14 баллов и располагается на 12-м месте в турнирной таблице.
Эшторильцы забили 12 мячей, а в свои ворота пропустили целый 21 мяч.
Последние матчи
«Бенфика»: в прошлых турах команда из Лиссабона победила «Насьонал» (2:0) и сыграла вничью с «АВС» (1:1).
До этого же лиссабонский коллектив переиграл «Виторию Гимарайнш» (1:0) и «Ароку» (2:0).
Также лиссабонцы выиграли у «Монако» (3:2) и поделили очки с «Болоньей» (0:0) в Лиге чемпионов.
«Эшторил»: в прошлых турах эшторильский коллектив проиграла «Каса Пиа» (0:2) и сыграл вничью с «Брагой» (2:2).
До этого «команда с Линии» смогла победить «Фамаликан» (2:1), но поделила очки с «АВС» (0:0).
Также «канарейки» уже успели вылететь из Кубка Портуалии, по пенальти уступив скромному «Лузитано».
Не сыграют
«Бенфика»: в команде из столицы Португалии травмированы Ренату Саншеш и Тьягу Гувейя.
«Эшторил»: в лазарете находятся Педру Амарал и Шека.
Состояние команды
«Бенфика»: в прошлом сезоне столичный коллектив занял второе место, но сейчас «Бенфику» устроит только чемпионский титул.
Подопечные Бруну Лажи всегда стремятся к тому, чтобы стать первыми. Они всегда в борьбе за золотые медали. Соперниками «Бенфики», как и всегда, являются «Спортинг» и «Порту».
«Эшторил»: сейчас «Эшторил» является средней командой, которой еще нужно будет постараться, чтобы сохранить прописку в элите.
Подопечные Рикарду Соареша в прошлом сезоне стали только 13-ми и думается, что им хочется сделать хотя бы один шажочек вверх и быть повыше в турнирной таблице.
Статистика для ставок
- «Эшторил» выиграл только 1 из последних 5 матчей
- «Бенфика» не проигрывает на протяжении 8 матчей во всех турнирах
- В последнем очном противостоянии команд 10 марта «Бенфика» переиграла «Эшторил» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.10. Ничья — в 10.50, победа «Эшторила» — в 22.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.35 и 3.20 соответственно.
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Прогноз: обе команды в последнее время забивают немного, поэтому поставим, что болельщики не увидят четыре гола в этой игре.
Ставка: тотал меньше 3,5 за 2.00.
Прогноз: также предположим, что «Бенфика» не сможет разгромить соперника. Крайне сложно команде будет это сделать.
Ставка: победа «Эшторила» с форой+2 за 2.65.