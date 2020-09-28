Болонья — Парма (28.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Парма» — «Болонья» 2:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болонья» — «Парма» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Болонья»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Болонья» — «Парма».

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