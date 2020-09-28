Бэйцзин Гоань — Шицзячжуан Эвер Брайт (28.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 10:30 в группе B Суперлиги Китая начнётся матч

Последний матч между собой: «Шицзячжуан Эвер Брайт» — «Бэйцзин Гоань» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бэйцзин Гоань»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бэйцзин Гоань» — «Шицзячжуан Эвер Брайт».

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