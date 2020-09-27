«Хоффенхайм» — «Бавария»: счет матча 4:1, обзор голов

в выездном матче второго тура немецкой Бундеслиги потерпела поражение от— 1:4.

Хозяева вышли вперед на 16-й минуте, когда точный удар нанес Эрмин Бичакчич. Еще через восемь минут Мунас Даббур удвоил преимущество своей команды.

Мюнхенцы сократили отставание на 36-й минуте усилиями Йозуа Киммиха.

Впрочем, на 77-й минуте Андрей Крамарич вернул «Хоффенхайму» преимущество в два мяча и снял все вопросы о победителе.

Тот же Крамарич поставил победную точку в компенсированное время, реализовав пенальти.

Для мюнхенского клуба это поражение стало первым с 7 декабря 2019 года, когда команда уступила менхенгладбахской «Боруссии» 1:2.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Бавария 4:1 Голы: 1:0 Эрмин Бичакчич (16'), 2:0 Мунас Даббур (24'), 2:1 Йозуа Киммих (36'), 3:1 Андрей Крамарич (77'), 4:1 Андрей Крамарич (пенальти) (90') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Эрмин Бичакчич (Роберт Сков, 39'), Кевин Фогт, Стефан Пош, Павел Кадержабек, Деннис Гайгер (Ила Бебу, 58'), Кристоф Баумгартнер (Мият Гачинович, 59'), Диади Самассеку, Кевин Акпогума, Мунас Даббур (Флориан Гриллич, 80'), Андрей Крамарич Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар (Леон Горецка, 57'), Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Лерой Зане (Кингсли Коман, 73'), Корентин Толиссо (Jamal Musiala, 72'), Томас Мюллер, Джошуа Зиркзее (Роберт Левандовски, 57') Предупреждения: Деннис Гайгер (21'), Кристоф Баумгартнер (28'), Андрей Крамарич (45'), Мануэль Нойер (90'), Жером Боатенг (90')

В турнирной таблице Бундеслиги «Хоффенхайм» занимает второе место (6 очков), а «Бавария» — шестое (3 очка). 0