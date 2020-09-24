Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

Нападающийэмоционально попрощался с «Барселоной» после перехода в «Атлетико».

На специальной пресс-конференции уругвайский футболист не смог сдержать слез, прощаясь с «сине-гранатовыми».

Также Суарес объяснил причины своего перехода в «Атлетико».

«Было неприятно, когда "Барселона" выставила меня на трансфер. Сразу было много звонков, но я выбрал "Атлетико". Хотелось перейти в команду, которая будет не только на бумаге соперничать с "Барселоной" и "Реалом".

Мы будем бороться за титул чемпиона Испании до самого конца, жду уже того момента, когда впервые выйду на поле», — цитирует 33-летнего игрока Marca.

"Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers."

💙❤ #9raciasLuis pic.twitter.com/MhYQ7x13Eg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

В общей сложности Суарес провел за каталонскую команду 283 матча во всех турнирах и забил 198 мячей.

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