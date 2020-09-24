«Барселона» объявила о переходе Суареса в «Атлетико»

Мадридский клуб заплатит за 33-летнего уругвайца компенсацию в шесть миллионов евро.
Как отмечается на сайте мадридского клуба, переход Суареса будет оформлен при условии прохождения им медицинского осмотра.
Ранее сообщалось, что уругваец, чей контракт с «Барселоной» должен был действовать еще один сезон, договорился с клубом о расторжении соглашения.
Thank you, @LuisSuarez9, for the last six years!— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020
👋 His farewell press conference will be held at 12:30pm CEST on Thursday at Camp Nou.
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Напомним, Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. В составе каталонцев он провел 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и сделал 109 результативных передач, выиграв с клубом в общей сложности 13 трофеев.