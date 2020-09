«Барселона» объявила о переходе Суареса в «Атлетико»

на своем официальном сайте объявила об уходе нападающего

Мадридский клуб заплатит за 33-летнего уругвайца компенсацию в шесть миллионов евро.

Как отмечается на сайте мадридского клуба, переход Суареса будет оформлен при условии прохождения им медицинского осмотра.

Ранее сообщалось, что уругваец, чей контракт с «Барселоной» должен был действовать еще один сезон, договорился с клубом о расторжении соглашения.

Thank you, @LuisSuarez9, for the last six years!

👋 His farewell press conference will be held at 12:30pm CEST on Thursday at Camp Nou.

📺 Watch LIVE on Barça TV+ https://t.co/aPaPrC5WWA