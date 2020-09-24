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    Резерв «Ливерпуля» разгромил «Линкольн» в матче Кубка лиги

    «Линкольн» — «Ливерпуль»: счет 2:7, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль
    В матче Кубка английской лиги «Ливерпуль» резервным составом разгромил «Линкольн» со счетом 7:2.

    Такуми Минамино
    Такуми Минамино

    Джердан Шакири, Такуми Минамино и Кертис Джонс (дубль) отличились в первом тайме. Второй тайм продолжился с бомбардировки «мерсисайдцев». Снова отличился Минамино.

    «Линкольн» ответил голом Тайо Эдуна. Однако «красные» снова забили. на этот раз результативный удар совершил Марко Груич.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Линкольн Сити — Ливерпуль 2:7
    Голы: 0:1 Шердан Шакири (9'), 0:2 Такуми Минамино (18'), 0:3 Curtis Jones (32'), 0:4 Curtis Jones (36'), 0:5 Такуми Минамино (46'), 1:5 Tayo Edun (60'), 1:6 Марко Груич (65'), 2:6 Lewis Montsma (67'), 2:7 Дивок Ориги (89')

    Хозяева снова ответили. Гол забил Льюис Монтсма. Последнее слово осталось за гостями. Дивок Ориги поставил точку в матче. 0

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