«Линкольн» — «Ливерпуль»: счет 2:7, обзор голов

В матче Кубка английской лигирезервным составом разгромилсо счетом 7:2.

Джердан Шакири, Такуми Минамино и Кертис Джонс (дубль) отличились в первом тайме. Второй тайм продолжился с бомбардировки «мерсисайдцев». Снова отличился Минамино.

«Линкольн» ответил голом Тайо Эдуна. Однако «красные» снова забили. на этот раз результативный удар совершил Марко Груич.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Линкольн Сити — Ливерпуль 2:7 Голы: 0:1 Шердан Шакири (9'), 0:2 Такуми Минамино (18'), 0:3 Curtis Jones (32'), 0:4 Curtis Jones (36'), 0:5 Такуми Минамино (46'), 1:5 Tayo Edun (60'), 1:6 Марко Груич (65'), 2:6 Lewis Montsma (67'), 2:7 Дивок Ориги (89')

Хозяева снова ответили. Гол забил Льюис Монтсма. Последнее слово осталось за гостями. Дивок Ориги поставил точку в матче. 0