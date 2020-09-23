«Ювентус» объявил о переходе Мораты

на своем официальном сайте объявил о переходе в команду форварда

27-летний футболист арендован на один год с опцией продления аренды еще на один сезон. Годичная аренда обойдется в десять миллионов евро. Если «Ювентус» решит продлить аренду — то аналогично заплатит десять миллионов.

Кроме того, если «бьянконери» решат выкупить Морату в первый год, то заплатят 45 миллионов. Если во второй год его пребывания в Турине — то 35 миллионов.

Отметим, что Мората уже выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.

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