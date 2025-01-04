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    «Челси» прервет полосу неудач, «Фиорентина» и «Наполи» смогут забить друг другу

    Экспресс дня 4 января 2025 года. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 4 января 2025 года
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    Энцо Мареска
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Кристал Пэлас» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Кристал Пэлас» идет 14-м в таблице АПЛ. Команда набрала 20 очков в 19 встречах. У «Кристал Пэлас» 4 победы, 8 ничьих и 7 поражений.

    В последних двух турах АПЛ «Кристал Пэлас» не уступал. Ранее команда сыграла вничью с «Борнмутом» (0:0). Затем была домашняя победа над «Саутгемптоном» со счетом 2:1.

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    • У «Челси» была очень успешная серия, но сейчас синие притормозили. До этого клуб потерпел два поражения кряду. Лондонцы в АПЛ уступили «Фулхэму» (1:2) и «Ипсвичу» (0:2).

    «Челси» нацелен реабилитироваться перед болельщиками. В предстоящей встрече команда постарается сразу захватить инициативу и как можно быстрее распечатать ворота соперника. Букмекеры склоняются к тому, что синим удастся завоевать три очка.

    Ставка: Победа «Челси» за 1.95.

    «Фиорентина» — «Наполи»

    Футбол. Чемпионат Италии

    У «Фиорентины» неплохие шансы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас клуб находится в топ-5. Набрано 32 очка в 17 матчах.

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    В Серии А «Фиорентина» не побеждает почти месяц. Последняя виктория датирована 8 декабря. Тогда «фиалки» дома одолели «Кальяри» со счетом 1:0. Единственный гол забил Данило Катальди.

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    • «Наполи» ведет борьбу за скудетто. На данный момент неаполитанцы располагаются на 2-м месте в таблице. У команды 41 очко — столько же в активе лидирующей «Аталанты».

    Прогнозы и ставки на футбол

    У подопечных Антонио Конте трехматчевая выигрышная серия. «Наполи» стремится захватить единоличное лидерство в таблице. Гости настроены одержать победу во Флоренции. Учитывая форму «Фиорентины», такой сценарий кажется вполне реальным.

    Ставка: Обе забьют за 1.81.

    «Брайтон» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Брайтон» давно не радовал фанатов победой. Последний раз команда завоевывала три очка в АПЛ в конце ноября. В той встрече «Брайтон» в гостях взял верх над «Борнмутом» со счетом 2:1.

    Безвыигрышная серия «Брайтона» составляет семь матчей. Предстоящий поединок также будет тяжелым. Отобрать очки у «Арсенала» — крайне непростая задача.

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    • «Арсенал» борется за чемпионский титул. Но «Ливерпуль» смог оторваться от конкурентов. Сейчас лондонцы отстают от команды Арне Слота на шесть очков.

    «Канонирам» в свете борьбы за золото нельзя терять очки. У гостей намечается очень серьезный настрой. В прошлом году «Арсенал» на выезде разгромил «Брайтон» со счетом 3:0. Как будет на этот раз?

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.71.

    Общий коэффициент — 6.03.

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