«Ювентус» — «Милан»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал победу над(2:1) в полуфинальном матче Суперкубка Италии.

В составе туринской команды единственный гол забил Кенан Йылдыз на 21-й минуте.

У «Милана» отличился Кристиан Пулишич на 71-й минуте с пенальти. Спустя 5 минут игрового времени защитник «Ювентуса» Федерико Гатти оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Италия. Суперкубок Ювентус — Милан 1:2 Голы: 1:0 Кенан Йылдыз (21'), 1:1 Кристиан Пулишич (пенальти) (71'), 1:2 Федерико Гатти (автогол) (76') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Николо Савона, Федерико Гатти, Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни (Тимоти Уэа, 86'), Мануэль Локателли (Николо Фаджоли, 86'), Хефрен Тюрам (Дуглас Луис, 79'), Теун Коопмейнерс, Кенан Йылдыз, Душан Влахович (Николас Гонсалес, 65'), Samuel Mbangula (Андреа Камбьязо, 65') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Малик Тшау, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич, Тейьяни Рейндерс, Юссуф Фофана, Исмаэль Беннасер (Юнус Муса, 54'), Альваро Мората (Маттео Габбиа, 82'), Alejandro Jimenez (Тэмми Абрахам, 61'), Эмерсон Роял (Филиппо Терраччано, 82') Предупреждения: Уэстон Маккенни (45 + 1'), Эмерсон Роял (79'), Кристиан Пулишич (82')

По итогам этого противостояния «Милан» пробился в финал Суперкубка Италии, где встретится с «Интером». «Ювентус» завершил свое выступление на турнире.