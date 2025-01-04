«Валенсия» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева. Фулкье на скорости прорвался вперёд по правому флангу и прострелил в центр штрафной «Реала», Герра выскочил из-за защитника и метров с восьми пробил в правый угол. Куртуа в прыжке отразил удар рукой, но никто не помешал Уго Дуро добить в пустые ворота.
На 55-й минуте в ворота «Валенсии» был назначен пенальти за фол против Килиана Мбаппе. Однако Джуд Беллингем пробил с точки в нижний правый угол и мяч попал в штангу.
На 79-й минуте «Реал» остался в меньшинстве — Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за толчок голкипера соперников.
Мадридцы отыгрались на 85-й минуте. Прошла атака «Реала» через центр, Беллингем отдал на Луку Модрича, который вышел к воротам и отлично протолкнул мяч метров с 10 в дальний нижний угол мимо вратаря.
А на 5-й добавленной минуте Джуд Беллингем принес победу «Реалу». Гильямон грубейшим образом ошибся перед своей штрафной, после чего Беллингем левее центра вырвался на рандеву с голкипером и по обводящей траектории пробил в дальний угол.
После этого матча «Реал» с 43 очками возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, на 2 балла обойдя «Атлетико», у которого есть матч в запасе.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Валенсия» с 12 очками замыкает таблицу Примеры.