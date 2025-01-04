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    «Реал» в меньшинстве вырвал победу у «Валенсии»

    «Валенсия» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Валенсия Реал Мадрид
    Мадридский «Реал» на выезде одержал победу над «Валенсией» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева. Фулкье на скорости прорвался вперёд по правому флангу и прострелил в центр штрафной «Реала», Герра выскочил из-за защитника и метров с восьми пробил в правый угол. Куртуа в прыжке отразил удар рукой, но никто не помешал Уго Дуро добить в пустые ворота.

    На 55-й минуте в ворота «Валенсии» был назначен пенальти за фол против Килиана Мбаппе. Однако Джуд Беллингем пробил с точки в нижний правый угол и мяч попал в штангу.

    На 79-й минуте «Реал» остался в меньшинстве — Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за толчок голкипера соперников.

    Мадридцы отыгрались на 85-й минуте. Прошла атака «Реала» через центр, Беллингем отдал на Луку Модрича, который вышел к воротам и отлично протолкнул мяч метров с 10 в дальний нижний угол мимо вратаря.

    А на 5-й добавленной минуте Джуд Беллингем принес победу «Реалу». Гильямон грубейшим образом ошибся перед своей штрафной, после чего Беллингем левее центра вырвался на рандеву с голкипером и по обводящей траектории пробил в дальний угол.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Реал Мадрид 1:1
    Голы: 1:0 Уго Дуро (27'), 1:1 Лука Модрич (85') Валенсия: Столе Димитриевски, Диего Лопес (Серхи Канос, 67'), Димитри Фулкье, Кристьян Москера, Сесар Таррега, Ярек Гасёровский (Хесус Васкес Алькальде, 88'), Андре Алмейда (Даниэль Гомес, 88'), Хави Герра (Уго Гильямон, 68'), Луис Риоха, Уго Дуро, Enzo Barrenechea Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди (Эдуардо Камавинжа, 68'), Антонио Рюдигер, Джуд Беллингхэм, Федерико Вальверде, Даниель Себальос (Лука Модрич, 80'), Орельен Чуаэми, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго (Браим Диас, 68'), Лукас Васкес Предупреждения: Даниель Себальос (36'), Серхи Канос (69'), Столе Димитриевски (78'), Лукас Васкес (78'), Лука Модрич (87') Удаление: Винисиус Жуниор (79')

    После этого матча «Реал» с 43 очками возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, на 2 балла обойдя «Атлетико», у которого есть матч в запасе.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Валенсия» с 12 очками замыкает таблицу Примеры.

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