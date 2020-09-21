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    Игрок ПАОК: «Краснодар» находится в лучшей форме, но мы тоже хорошо подготовлены

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    Полузащитник ПАОК Омар Эль-Каддури поделился впечатлениями перед первым матчем с «Краснодаром» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов-2020/21.

    Омар Эль-Каддури
    Омар Эль-Каддури

    «В предыдущих раундах Лиги чемпионов команды играли по одному матчу, а сейчас две игры. Конечно, в одном матче на кону стоит всё.

    Сейчас другая ситуация, но всё равно нужно быть внимательным. Несмотря на результат первого матча, одна минута второй игры может изменить всё.

    Игра с "Бенфикой" была сложной, у нас был сильный соперник. Мы верили, что пройдем дальше, что бы ни думали другие. Мы показали хорошую игру.

    Первый тайм был сложнее, во втором мы сыграли лучше. Я не буду называть наши сильные стороны. Это станет нашим тактическим преимуществом перед игрой.

    "Краснодар" сыграл уже 7 матчей в сезоне, возможно, для них это преимущество. Он находится в лучшей форме. Но мы тоже хорошо подготовлены.

    Нас больше интересует, в каком состоянии мы, а не соперник. В целом мы находимся в равных условиях. Не думаю, что есть особые преимущества.

    У нас есть мечта, мы мотивированы. Это нам помогает в настрое. Мы хорошо подготовлены, верим в себя. Соперник силен, мы с уважением относимся к нему.

    Но мы хотим повторить результат прошедших матчей в следующих двух играх и получить положительный итог», — приводит слова марокканца Sportbox.ru.

    Напомним, что матч «Краснодар» — ПАОК состоится 22 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. 0

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