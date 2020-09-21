Игрок ПАОК: «Краснодар» находится в лучшей форме, но мы тоже хорошо подготовлены

Полузащитник ПАОКподелился впечатлениями перед первым матчем с «Краснодаром» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов-2020/21.

«В предыдущих раундах Лиги чемпионов команды играли по одному матчу, а сейчас две игры. Конечно, в одном матче на кону стоит всё.

Сейчас другая ситуация, но всё равно нужно быть внимательным. Несмотря на результат первого матча, одна минута второй игры может изменить всё.

Игра с "Бенфикой" была сложной, у нас был сильный соперник. Мы верили, что пройдем дальше, что бы ни думали другие. Мы показали хорошую игру.

Первый тайм был сложнее, во втором мы сыграли лучше. Я не буду называть наши сильные стороны. Это станет нашим тактическим преимуществом перед игрой.

"Краснодар" сыграл уже 7 матчей в сезоне, возможно, для них это преимущество. Он находится в лучшей форме. Но мы тоже хорошо подготовлены.

Нас больше интересует, в каком состоянии мы, а не соперник. В целом мы находимся в равных условиях. Не думаю, что есть особые преимущества.

У нас есть мечта, мы мотивированы. Это нам помогает в настрое. Мы хорошо подготовлены, верим в себя. Соперник силен, мы с уважением относимся к нему.

Но мы хотим повторить результат прошедших матчей в следующих двух играх и получить положительный итог», — приводит слова марокканца Sportbox.ru.

Напомним, что матч «Краснодар» — ПАОК состоится 22 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. 0