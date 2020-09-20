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    Николич ждет появления новых лидеров

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча с «Тамбовом» (1:0) в восьмом туре чемпионата России.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Матч был тяжелым в плане психологии. Необходимо было обязательно побеждать. Я очень доволен, как мы начали матч. Первые 20 минут играли агрессивно, создали много моментов. Самое важное, что набрали три очка. Хочу поздравить команду с победой.

    Хорошо, что мы уже три матча подряд не пропускаем. Сегодня у соперника не было моментов, но мы сами должны забивать больше. Забей мы второй гол, в концовке было бы легче. Мы продолжаем работу, перестраиваем команду. У нас нет футболистов, которые были лидерами раньше — Фарфана, Хеведеса, Жоао Марио, Леши, Баринова, поэтому должны появиться новые лидеры. Продолжаем работу и двигаемся вперед шаг за шагом.

    Я вчера разговаривал с Эдером — у него были небольшие проблемы со здоровьем на тренировке, но он очень хотел сыграть. Сегодняшний матч стал сотым для него за "Локомотив". Мы поздравили Эдера, как и Рифата, отмечавшего сегодня день рождения. Во втором тайме во время паузы Эдер показал, что не может продолжать, поэтому мы скорректировали замену.

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