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    «Локомотив» минимально выиграл у «Тамбова»

    «Локомотив» — «Тамбов»: счет 1:0, обзор гола

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    «Локомотив» одержал минимальную победу над «Тамбовом» в матче 8-го тура российской Премьер-лиги.

    Марко Николич
    Марко Николич

    На 7-й минуте матча Антон Миранчук прошле по левому флангу к лицевой линии поля и прострелил в направлении Федора Смолова, который почти с вратарской зоны пробил вратаря.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Тамбов 1:0
    Гол: 1:0 Фёдор Смолов (7') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук (Даниил Куликов, 90'), Эдер (Виталий Лисакович, 72'), Франсуа Камано (Рифат Жемалетдинов, 64'), Станислав Магкеев, Фёдор Смолов (Дмитрий Рыбчинский, 90') Тамбов: Сергей Рыжиков, Евгений Шляков, Алексей Грицаенко, Адесойе Ойеволе (Сослан Таказов, 43'), Алексей Рыбин, Гурам Тетрашвили, Александр Каплиенко, Валерий Чуперка, Кирилл Панченко (Александр Карапетян, 75'), Владимир Обухов, Павел Карасев (Михаил Костюков, 46') Предупреждения: Евгений Шляков (41'), Гжегож Крыховяк (47'), Эдер (55'), Дмитрий Живоглядов (61'), Сергей Рыжиков (65'), Станислав Магкеев (67'), Рифат Жемалетдинов (86')

    «Локо» набрал 12 очков и занял 6- место в таблице. «Тамбов» идет 13-м с 7 очками на счету. 0

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