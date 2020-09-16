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    Денисов и Давыдов согласовали контракты с «Томью»

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    «Томь» согласовала переходы защитника Виталия Денисова и нападающего Дениса Давыдова.

    Виталий Денисов
    Виталий Денисов

    «Да, мы пришли к согласию. Уже получили результаты их медицинского обследования, ждем их. В пятницу-субботу они прилетят. Сыграют ли Виталий и Денис с "Волгарем"? Будем стараться успеть заявить, но вопрос: в каком они функциональном состоянии.

    Тем более Денисов прилетит только в день матча, сами понимаете. Рассматриваются ли другие кандидатуры для усиления состава? Да», — сказала генеральный директор клуба Татьяна Смирнова «Матч ТВ».

    33-летний Денисов минувший сезон начинал в «Рубине», после чего зимой перебрался в «Ротор». Он чемпион России в составе «Локомотива». Последним клубом 25-летнего Давыдова был софийский ЦСКА. Оба игрока находятся в статусе свободных агентов. 0

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