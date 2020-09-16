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    Семин: Ловрен быстрее Ивановича, у него лучше первая передача

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    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко оценил игру защитника «Зенита» Деяна Ловрена и сравнил его с Браниславом Ивановичем.

    Деян Ловрен
    Деян Ловрен

    «Каждая команда, которая попадает в Лигу чемпионов, обязательно усиливается. "Зенит" взял очень серьезного игрока. Да, я имею в виду Ловрена.

    Мы видим высокий уровень этого игрока с первых матчей. Он быстрее чем Иванович, но этих игроков сложно сравнивать. Это два сильных футболиста.

    У него есть еще одно очень сильное качество — первая передача. Он практические не теряет мячи. В этом он превосходит Ивановича.

    Малком? Он должен еще набрать. В этом сезоне он играет сильнее, чем в прошлом. Те задания, которые дает тренер он, старается выполнять», — сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

    Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит». Иванович покинул российский клуб и будет выступать за «Вест Бромвич». 0

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