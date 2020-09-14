«Ростов» — «Локомотив»: счет матча 0:0

сыграл вничью св домашнем матче седьмого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:0.

Небольшим преимуществом владели «желто-синие», которые имели несколько хороших возможностей открыть счет, но не воспользовались ими.

«Железнодорожники» за 90 минут нанесли всего один удар в створ ворот Сергея Песьякова.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Локомотив 0:0 Ростов: Сергей Песьяков, Деннис Хаджикадунич, Евгений Чернов, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Роман Ерёменко (Павел Мамаев, 72'), Алексей Ионов (Александр Долгов, 85'), Данил Глебов, Матиас Норманн, Хорен Байрамян, Эльдор Шомуродов (Дмитрий Полоз, 72') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Антон Миранчук, Франсуа Камано (Гжегож Крыховяк, 68'), Станислав Магкеев, Даниил Куликов (Владислав Игнатьев, 86'), Дмитрий Рыбчинский (Эдер, 85'), Фёдор Смолов (Виталий Лисакович, 62') Предупреждения: Гжегож Крыховяк (74'), Алексей Ионов (77')

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает седьмое место (11 очков), а «Локомотив» — девятое (9 очков). 0