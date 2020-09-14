Николич: До Лиги чемпионов будет еще много матчей

Главный тренер «Локомотива»поделился мнением о ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 7-го тура РПЛ.

«Следовало чуть раньше выпустить Гжегожа Крыховяка? Не знаю. Может быть, чуть-чуть раньше, а может быть, чуть-чуть позже. Никогда не знаешь, как ответить на такой вопрос.

Он принес на поле энергии. Это важно. Но не получилось: два-три раза бил, но не вышло забить, как, например, в прошлом сезоне здесь, когда забил очень красивый гол с 30 метров.

Физическое состояние перед еврокубками? Мы будем играть через шесть дней с "Тамбовом". Это во-первых.

Потом будет ЦСКА, "Химки", будет много матчей до Лиги чемпионов. Мы к "Тамбову" готовимся», — сказал Николич в эфире «Матч Премьер».

«Локомотив» продлил безвыигрышную серию до 5 матчей. Команда сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка пройдет 1 октября. 0