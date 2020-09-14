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    Николич: До Лиги чемпионов будет еще много матчей

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 7-го тура РПЛ.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Следовало чуть раньше выпустить Гжегожа Крыховяка? Не знаю. Может быть, чуть-чуть раньше, а может быть, чуть-чуть позже. Никогда не знаешь, как ответить на такой вопрос.

    Он принес на поле энергии. Это важно. Но не получилось: два-три раза бил, но не вышло забить, как, например, в прошлом сезоне здесь, когда забил очень красивый гол с 30 метров.

    Физическое состояние перед еврокубками? Мы будем играть через шесть дней с "Тамбовом". Это во-первых.

    Потом будет ЦСКА, "Химки", будет много матчей до Лиги чемпионов. Мы к "Тамбову" готовимся», — сказал Николич в эфире «Матч Премьер».

    «Локомотив» продлил безвыигрышную серию до 5 матчей. Команда сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка пройдет 1 октября. 0

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