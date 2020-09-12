«Ливерпуль» — «Лидс»: счет 4:3, обзор голов

В стартовом матче английской Премьер-лигис трудом выиграл усо счетом 4:3.

Уже в первом тайме команды забили 5 мячей. Сразу же на старте был поставлен пенальти в ворота гостей за игру рукой. Мохаммед Салах реализовал стандарт. Однако не сильно расстроившись, «павлины» быстро сравняли на 12 минуте. Джек Харрисон пробил в ближний нижний угол ворот.

Спустя 8 минут Робертсон навесил с углового в штрафную, где потеряли ван Дейка. Голландец расстрелял ворота «Лидса» ударом головой.

Еще через 10 минут Патрик Бэмфорд подкараулил того же ван Дейка, который самонадеянно хотел отдать рискованную передачу на Робертсона. В итоге форвард перехватил мяч и пробросил мяч мимо вратаря.

На перерыв хозяева ушли с преимуществом. Мо Салах шикарным ударом снял паутину с ворот «белых». Игрок подобрал мяч после подачи со штрафного и, оставшись наедине, пробил левой ногой точно в «девять».

Во втором тайме первыми забили игроки «Лидса». Элдер Кошта отдал точную передачу в штрафную на Матеуша Клиха, который принял одним касанием, а вторым пробил в дальний угол.

Все же последнее слово было за «мерсисайдцами». Они заработали второй пенальти. Родриго сфолил в своей площади. В итоге Салах снова переиграл Иллана Месье.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Лидс 4:3 Голы: 1:0 Мохамед Салах (пенальти) (4'), 1:1 Джек Харрисон (12'), 2:1 Вирджил ван Дейк (20'), 2:2 Патрик Бэмфорд (30'), 3:2 Мохамед Салах (33'), 3:3 Матеуш Клих (66'), 4:3 Мохамед Салах (пенальти) (88') Ливерпуль: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд (Жоэль Матип, 89'), Жоржиньо Вейналдум, Наби Кейта (Фабиньо, 58'), Джордан Хендерсон (Curtis Jones, 66'), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Робин Кох, Стюарт Даллас, Pascal Struijk, Элдер Кошта, Пабло Эрнандес (Tyler Roberts, 62'), Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих (Джейми Шаклтон, 81'), Патрик Бэмфорд (Родриго, 62') Предупреждение: Роберто Фирмино (76')

Счет 4:3, «Ливерпуль» набрал первые три очка в сезоне, хотя очень много пропустил, как для первой встрече. «Лидс» пока что без нарабнных баллов, но потенциал команды уже виден. 0