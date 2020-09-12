«Ливерпуль» — «Лидс»: счет 4:3, обзор голов

Уже в первом тайме команды забили 5 мячей. Сразу же на старте был поставлен пенальти в ворота гостей за игру рукой. Мохаммед Салах реализовал стандарт. Однако не сильно расстроившись, «павлины» быстро сравняли на 12 минуте. Джек Харрисон пробил в ближний нижний угол ворот.
Спустя 8 минут Робертсон навесил с углового в штрафную, где потеряли ван Дейка. Голландец расстрелял ворота «Лидса» ударом головой.
Еще через 10 минут Патрик Бэмфорд подкараулил того же ван Дейка, который самонадеянно хотел отдать рискованную передачу на Робертсона. В итоге форвард перехватил мяч и пробросил мяч мимо вратаря.
На перерыв хозяева ушли с преимуществом. Мо Салах шикарным ударом снял паутину с ворот «белых». Игрок подобрал мяч после подачи со штрафного и, оставшись наедине, пробил левой ногой точно в «девять».
Во втором тайме первыми забили игроки «Лидса». Элдер Кошта отдал точную передачу в штрафную на Матеуша Клиха, который принял одним касанием, а вторым пробил в дальний угол.
Все же последнее слово было за «мерсисайдцами». Они заработали второй пенальти. Родриго сфолил в своей площади. В итоге Салах снова переиграл Иллана Месье.
Счет 4:3, «Ливерпуль» набрал первые три очка в сезоне, хотя очень много пропустил, как для первой встрече. «Лидс» пока что без нарабнных баллов, но потенциал команды уже виден. 0