Период адаптации Миранчука в «Аталанте» будет короче, чем у Головина в «Монако», считает Талалаев

Главный тренер «Ахмата»рассказал, почемув первое время будет сложно проявить себя в «Аталанте».

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в начале сентября. По данным итальянских СМИ, клуб из Бергамо заплатил за российского полузащитника 14,5 миллиона евро.

«Сразу заиграть сложно. Миранчук настолько талантлив и настолько хорош, но, несмотря на все достоинства, ему будет очень сложно перейти к новому уровню интенсивности и требований, особенно в первое время, потому что работа Гасперини построена на жесточайшей дисциплине и очень строгом отношении к мелочам.

У Алексея есть все для того, чтобы стать звездой. Думаю, что период его адаптации будет немного короче, чем у Головина в "Монако".

Самое главное, чтобы хватило характера вынести все эти сложности, и тогда весной увидим Алексея на абсолютно другом уровне», — приводит слова Талалаева «Чемпионат.com» со ссылкой на телеканал «Россия 24». 0