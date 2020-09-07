Стали известны детали контракта Миранчука с «Аталантой»

Стали известны подробности контракта полузащитника сборной Россиис итальянской

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Как сообщает компания SILA International Lawyers, соглашение 24-летнего Миранчука с клубом из Бергамо рассчитано на четыре года. Отмечается, в контракте прописана опция продления еще на один сезон.

Напомним, что «Локомотив» получил за Миранчука 14,5 миллионов евро. Его зарплата, по сведениям журналистов, составит два миллиона евро за сезон.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». За девять сезонов в составе столичного клуба провел 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «железнодорожников» Алексей — чемпион России, трижды — обладатель Кубка, а также обладатель Суперкубка страны. 0