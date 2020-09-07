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    Лесовой: «Динамо» — клуб с большой историей, было приятно получить предложение

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    Полузащитник Даниил Лесовой прокомментировал свой перехода в «Динамо» из тульского «Арсенала».

    Даниил Лесовой
    Даниил Лесовой

    «Конечно, испытываю исключительно положительные эмоции. "Динамо" — клуб с большой историей и с серьезными амбициями.

    Знаю, что бело-голубые давно за мной следили, поэтому было приятно получить предложение.

    Мы разговаривали с Кириллом Александровичем Новиковым, он сказал, что ему нужен игрок такого плана и с такими игровыми качествами, как я.

    Спросил, есть ли у меня желание попробовать свои силы в "Динамо". Я ответил, что есть.

    Детально о моей позиции на поле мы пока не говорили — этот разговор ещё впереди. Приложу все силы, чтобы помочь бело-голубым в решении задач.

    Все игровые номера, под которыми я обычно выступал, в "Динамо" оказались заняты. Я не хотел никого тревожить и просить о смене номера. Зачем?

    Поразмыслив, выбрал девятнадцатый. Это игра цифр — один плюс девять равно десять, мой любимый номер.

    Мне понравилась эта комбинация, поэтому остановился на девятнадцатом», — приводит слова Лесового пресс-служба «Динамо».

    Напомним, что в понедельник «Динамо» достигло договоренности с тульским «Арсеналом» о переходе Даниила Лесового. Соглашение полузащитника с клубом рассчитано на пять лет. 0

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