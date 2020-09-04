Россия (U21) — Болгария (U21): счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
РФС
Подопечные Михаила Галактионова открыли счет на первой минуте игры усилиями форварда Максима Глушенкова.
Во втором тайме защитник Игорь Дивеев удвоил преимущество хозяев, забив на 65-й минуте.
Россия набрала 17 очков и продолжает возглавлять свою группу. Болгария с восемью очками идет четвертой.
Евро-2021. Группа E. 7-й тур
Россия (мол.) — Болгария (мол.) — 2:0 (1:0)
Голы: Глушенков, 1. Дивеев, 65Россия (мол.): Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Круговой, Обляков, Умяров (Глебов, 78), Кучаев (Уткин, 62), Лесовой (Ломовицкий, 46), Глушенков (Голубев, 90), Игнатьев (Сулейманов, 62)Болгария (мол.): Наумов, Найденов, А.Христов, П.Христов, Лясков, Антов, Юруков (Стефанов, 84), Томбак (Чандаров, 66), Йорданов (Димитров, 66), Крастев, Иванов (Илиев, 78)Предупреждения: Йорданов, 58. Глушенков, 63