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    Молодежная сборная России победила Болгарию

    Россия (U21) — Болгария (U21): счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Болгарии
    Молодежная сборная России на своем поле обыграла Болгарию (2:0) в матче квалификационного раунда Чемпионата Европы 2021 года.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Подопечные Михаила Галактионова открыли счет на первой минуте игры усилиями форварда Максима Глушенкова.

    Во втором тайме защитник Игорь Дивеев удвоил преимущество хозяев, забив на 65-й минуте.

    Россия набрала 17 очков и продолжает возглавлять свою группу. Болгария с восемью очками идет четвертой.

    Евро-2021. Группа E. 7-й тур
    Россия (мол.) — Болгария (мол.) — 2:0 (1:0)
    Голы: Глушенков, 1. Дивеев, 65Россия (мол.): Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Круговой, Обляков, Умяров (Глебов, 78), Кучаев (Уткин, 62), Лесовой (Ломовицкий, 46), Глушенков (Голубев, 90), Игнатьев (Сулейманов, 62)Болгария (мол.): Наумов, Найденов, А.Христов, П.Христов, Лясков, Антов, Юруков (Стефанов, 84), Томбак (Чандаров, 66), Йорданов (Димитров, 66), Крастев, Иванов (Илиев, 78)Предупреждения: Йорданов, 58. Глушенков, 63
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