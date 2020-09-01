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    Юран: Соболев — злой, наглый. Мне он нравится

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Соболеве, вызванном в сборную России.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Выход в стартовом составе и Соболева, и Дзюбы однозначно невозможен. Не вижу смысла сразу ставить двух габаритных форвардов вместе.

    Такое возможно только в концовке, если счет не будет устраивать. Когда в последние 15–20 минут надо усилить давление.

    А так, в идеале иметь впереди одного мощного центрфорварда вроде Дзюбы, а под ним маленького, быстрого нападающего, который мог бы выскочить из-за спин защитников.

    Ведь на "столба" часто стягиваются два защитника, поэтому появляются свободные зоны, куда можно врываться.

    Соболев мне нравится. В "Спартаке" он играет на максимуме. Что в старте, что со скамейки. Это хорошее качество, когда футболисту непринципиально, когда вступать в игру.

    Соболев — злой, наглый. Надеюсь, увидим его полноценный дебют в сборной уже скоро», — приводит слова Юрана «Советский спорт». 0

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