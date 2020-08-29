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    Тедеско: Возможно, в матче с «Арсеналом» должна была быть ничья

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу команды над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 6-го тура РПЛ.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Игра была непростая, особенно учитывая тот факт, что за неделю это уже третий матч. Хорошо начали, сохраняли свою структуру игры, было несколько моментов, передачи за спину.

    "Арсенал" — непростой соперник, они действовали агрессивно. Мы пропустили, но смогли отыграться. Казалось, что во втором тайме нам должно было стать полегче, но "Арсенал" еще глубже сел в оборону.

    Мы действовали осторожно, старались не допускать ошибок. Мы заработали три очка, поэтому мы рады.

    Я работаю в клубе не один, у нас прекрасный коллектив. На тренировках ребята выкладываются по полной, мы много от них требуем.

    Спасибо тренерам по физподготовке за то, что ребята выдерживают такой график. Эта победа — общая.

    Мы пока не смотрим на таблицу, идем от матча к матчу. Стараемся победить в каждом матче, не всегда просто. Если бы Лесовой не получил красную, то игра могла получиться другой.

    С "Сочи" мы заслуживали победы, сегодня, возможно, должна была быть ничья», — передает слова Тедеско Sport24.

    Благодаря победе «Спартак» с 14 очками поднялся на первое место в таблице РПЛ и опережает на два очка «Зенит», которому завтра предстоит сыграть на выезде с «Локомотивом». 0

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