Тедеско: Возможно, в матче с «Арсеналом» должна была быть ничья

Главный тренер «Спартака»прокомментировал победу команды над тульским(2:1) в матче 6-го тура РПЛ.

«Игра была непростая, особенно учитывая тот факт, что за неделю это уже третий матч. Хорошо начали, сохраняли свою структуру игры, было несколько моментов, передачи за спину.

"Арсенал" — непростой соперник, они действовали агрессивно. Мы пропустили, но смогли отыграться. Казалось, что во втором тайме нам должно было стать полегче, но "Арсенал" еще глубже сел в оборону.

Мы действовали осторожно, старались не допускать ошибок. Мы заработали три очка, поэтому мы рады.

Я работаю в клубе не один, у нас прекрасный коллектив. На тренировках ребята выкладываются по полной, мы много от них требуем.

Спасибо тренерам по физподготовке за то, что ребята выдерживают такой график. Эта победа — общая.

Мы пока не смотрим на таблицу, идем от матча к матчу. Стараемся победить в каждом матче, не всегда просто. Если бы Лесовой не получил красную, то игра могла получиться другой.

С "Сочи" мы заслуживали победы, сегодня, возможно, должна была быть ничья», — передает слова Тедеско Sport24.

Благодаря победе «Спартак» с 14 очками поднялся на первое место в таблице РПЛ и опережает на два очка «Зенит», которому завтра предстоит сыграть на выезде с «Локомотивом». 0