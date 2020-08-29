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    «Химки» поделили очки с «Ротором»

    «Химки» — «Ротор»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Подмосковные «Химки» на своем поле сыграли вничью с волгоградским «Ротором» (1:1) в матче 6-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Выбежали волгоградцы в атаку с ходу, Давиташвили отыграл левее на Степанова, тот вырезал кросс в штрафную «Химок», где Камиль Муллин выскочил из-за спин защитников и в касание пробил — мяч от штанги залетел в сетку ворот.

    А на 56-й минуте Ломовицкий сам начал атаку, отдав в штрафную «Ротора» на Коряна, тот не стал пробивать с острого угла, а прострелил в центр, где уже ждал свой шанс Александр, поразивший цель ударом в касание.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Ротор 1:1
    Голы: 0:1 Камиль Муллин (32'), 1:1 Александр Ломовицкий (56') Химки: Илья Лантратов, Брайан Идову, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Трошечкин, Александр Ломовицкий, Артём Полярус, Аршак Корян (Ilya Vorobjov, 85'), Андрей Мурнин (Максим Мартусевич, 62'), Кирилл Боженов, Камран Алиев (Мохамед Конате, 76') Ротор: Александр Довбня, Седрик Гогуа Куаме, Азат Байрыев, Solomon Kverkveliya, Армен Манучарян (Олег Кожемякин, 46'), Олег Игоревич Алейник, Сергей Макаров, Илья Жигулёв (Сергей Серченков, 65'), Данил Степанов, Зурико Давиташвили, Камиль Муллин Предупреждения: Андрей Мурнин (23'), Solomon Kverkveliya (29'), Кирилл Боженов (39'), Азат Байрыев (53'), Олег Игоревич Алейник (79'), Брайан Идову (82'), Александр Трошечкин (90')

    «Химки» набрали три очка и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» с двумя очками расположился на 16-й строчке.

    В следующем туре «Химки» в гостях сыграют против «Урала», а «Ротор» на своем поле встретится с «Краснодаром». 0

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