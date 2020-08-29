Джикия: Обидно, что опять пропустили со стандарта

Капитан «Спартака»подвел итоги домашнего матча 6-го тура РПЛ против тульского(2:1).

«Хорошие впечатления, с хорошим настроением еду в сборную. Всегда приятно выигрывать.

Я уже неоднократно говорил, что сейчас не стоит смотреть на таблицу, потому что все подсчеты будем делать после 30-го тура.

Рады, что выиграли, и обидно, что пропустили со стандарта, опять не разобрались.

Не хочу акцентировать на судействе, не хочу комментировать. С уважением отношусь к судьям», — цитирует Джикию ТАСС.

После этой победы красно-белые, набрав 14 очков, вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 13 сентября сыграет в гостях против ЦСКА. 0