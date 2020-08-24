У новичка «Барселоны» выявлен коронавирус

У полузащитникаобнаружили коронавирус, сообщает пресс-служба каталонской команды.

Перед тренировкой босниец почувствовал недомогание, и ему был сделан тест на COVID-19, который оказался положительным. На данный момент врачи оценивают состояние игрока как хорошее.

Из-за болезни Пьянич пропустит начало предсезонного тренировочного сбора, который начнется 30 августа. Он должен будет провести на самоизоляции 15 дней.

Напомним, «Ювентус» и «Барселона» обменялись полузащитниками — в Турин отправился Артур за 72 миллиона евро, а в обратном направлении отправился Пьянич за 60 миллионов. 0