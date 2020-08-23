«Спартак» — «Локомотив»: счет матча 2:1, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Алексей Миранчук вырезал подачу в центр штрафной, Мурило выиграл позицию и головой переправил мяч в дальний угол ворот — без шансов для Максименко.

На 53-й минуте «Спартак» отыгрался. Умяров из глубины сделал длинный заброс вперёд, Ларссон с правого края ворвался в штрафную, выскочил один на один и пробил аккуратно в дальний угол.

А на 81-й минуте прошла атака «Спартака» левым флангом, Айртон навесил в штрафную, Крал затылком сделал скидку на дальнюю штангу, а Соболев пробил головой в противоход Гильерме.

«Спартак» набрал восемь очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, железнодорожники с семью очками идут четвертыми.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ротором», а «Локомотив» примет у себя «Ахмат».