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    «Спартак» вырвал волевую победу у «Локомотива»

    «Спартак» — «Локомотив»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Алексей Миранчук вырезал подачу в центр штрафной, Мурило выиграл позицию и головой переправил мяч в дальний угол ворот — без шансов для Максименко.

    На 53-й минуте «Спартак» отыгрался. Умяров из глубины сделал длинный заброс вперёд, Ларссон с правого края ворвался в штрафную, выскочил один на один и пробил аккуратно в дальний угол.

    А на 81-й минуте прошла атака «Спартака» левым флангом, Айртон навесил в штрафную, Крал затылком сделал скидку на дальнюю штангу, а Соболев пробил головой в противоход Гильерме.

    «Спартак» набрал восемь очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, железнодорожники с семью очками идут четвертыми.

    В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ротором», а «Локомотив» примет у себя «Ахмат».

    РПЛ. 4-й тур
    «Спартак» — «Локомотив» — 2:1 (0:1)
    Гол: Мурило, 10. Ларссон, 53. Соболев, 81«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Умяров (Ещенко, 90+3), Зобнин, Бакаев (Глушенков, 79), Ларссон (Тил, 90+2), Понсе (Соболев, 59)«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Мурило, Игнатьев, Рыбус, Баринов (Магкеев, 18), Ан.Миранчук, Крыховяк, Ал.Миранчук (Рыбчинский, 37 — Лисакович, 85), Смолов (Жемалетдинов, 85), Эдер (Камано, 84)Предупреждения: Баринов, 7. Рыбус, 41. Крыховяк, 44. Чорлука, 69. Рыбчинский, 80. Умяров, 86
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