ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиИнсайд из «Барселоны». Сомнения Месси, увольнение Сетьена, назначение Кумана
  • 21:11
    • ПСЖ и «Бавария» объявили составы на финал Лиги чемпионов
  • 20:59
    • «Спартак» вырвал волевую победу у «Локомотива»
  • 19:09
    • «Уфа» пригрозила сняться с чемпионата России из-за судейства
  • 18:25
    • Гол Хасимото принес «Ростову» победу над «Уфой»
  • 16:37
    • УЕФА может сохранить формат «финала восьми» в еврокубках
    Все новости спорта

    Хабек «Локо» получил серьезную травму в матче со «Спартаком»

    Футбол Локомотив Спартак
    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, вероятно, получил серьезную травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком».

    Дмитрий Баринов
    Дмитрий Баринов

    На 5-й минуте россиянин получил повреждение в стыке с Зелимханом Бакаевым. После оказания помощи он вернулся на поле, но на 16-й минуте не смог продолжить игру и попросил замену. Вместо 23-летнего полузащитника на поле вышел Станислав Магкеев.

    Покидая поле, Баринов плакал. Он не смог самостоятельно выйти за его пределы. В перерыве он вернулся на скамейку «Локо». Баринов передвигался уже на костылях.

    Присев на кресло, футболист заплакал. Его пытался успокоить запасной голкипер москвичей Антон Коченков.

    «По-моему, там что-то с крестами. Все серьезно. Дай бог ему здоровья», — сказал полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский в эфире «Матч Премьер».

    Отметим, что Рыбчинский появился на поле, заменив на 75-й минуте Алексея Миранчука, получившего травму мышц бедра. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто станет победителем Лиги чемпионов?
  • «ПСЖ» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Труа» и «Гавр» много не забьют, в МЛС порадуют голами
  • Экспресс дня 24 августа. Прогноз и ставки
  • 3.23
    •
  • Удержится ли «Цзянсу Сунин» на третьем месте?
  • «Цзянсу Сунин» — «Шэньчжэнь». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.23
  • Экспресс дня 24 августа
  • Завтра в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Цзянсу Сунин — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хэнань Цзянье — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вегас — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры