Хабек «Локо» получил серьезную травму в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Локомотива», вероятно, получил серьезную травму в матче 4-го тура РПЛ со

На 5-й минуте россиянин получил повреждение в стыке с Зелимханом Бакаевым. После оказания помощи он вернулся на поле, но на 16-й минуте не смог продолжить игру и попросил замену. Вместо 23-летнего полузащитника на поле вышел Станислав Магкеев.

Покидая поле, Баринов плакал. Он не смог самостоятельно выйти за его пределы. В перерыве он вернулся на скамейку «Локо». Баринов передвигался уже на костылях.

Присев на кресло, футболист заплакал. Его пытался успокоить запасной голкипер москвичей Антон Коченков.

«По-моему, там что-то с крестами. Все серьезно. Дай бог ему здоровья», — сказал полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский в эфире «Матч Премьер».

Отметим, что Рыбчинский появился на поле, заменив на 75-й минуте Алексея Миранчука, получившего травму мышц бедра. 0