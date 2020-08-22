«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Факел»

Фрагмент матча
ФК «СКА-Хабаровск»
Единственный мяч на 70-й минуте встречи забил экс-нападающий подмосковных «Химок» Дмитрий Барков.
«СКА-Хабаровск» набрал девять очков и поднялся в турнирной таблице на четвертое место. «Факел» с четырьмя очками занимает 16-ю позицию.
ФНЛ. 5-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Факел» (Воронеж) — 1:0 (0:0)
Гол: Барков, 70«СКА-Хабаровск»: Обухов, Мануйлов, Грачев, Суслов, Никифоров, Малеев (Труфанов, 82), Гаджимурадов, Камилов (Горулев, 90+1), Иванков (Кенесов, 46), Барков, Базелюк (Максименко, 66)«Факел» (Воронеж): Кортнев, Дашаев, Брызгалов, Пухов (Мазуров, 63), Дмитриев (Коробов, 67), Никитин (Первушин, 27. Смирнов, 33), Дроздов, Мастерной, Акбашев, Разборов (Григорьев, 46), ЯковлевПредупреждения: Дашаев, 58. Малеев, 63. Коробов, 82